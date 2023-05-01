Рамзан Кадыров, фото: стоп-кадр видео https://t.me/RKadyrov_95/3590

01 мая 2023, 10:30

Кадыров озвучил планы создания собственной армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что думает над созданием армии.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, он рассматривает возможность создания армии, которая будет защищать интересы угнетенных народов.

Об этом Кадыров рассказал журналистам в ходе презентации оружия в Российском университете спецназа.

"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые сегодня уничтожают, убивают страны, входящие со своей демократией", – привел сегодня ТАСС слова Кадырова.

Глава Чечни отметил, что состав этой армии войдут патриоты, готовые отдать жизнь ради наведения порядка. "Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", – сказал он.

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

"Кавказский узел" также писал, что 19 февраля Рамзан Кадыров озвучил планы после ухода с госслужбы основать частную военную компанию и составить конкуренцию главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. При этом еще в ноябре 2022 года политолог Дмитрий Орешкин указал, что в Кремле существует группа влияния, которая в публичном пространстве представлена Кадыровым и Пригожиным. "Эта публика хотела стать более влиятельной в политическом смысле", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров знает пределы своих возможностей, заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. "Ситуация может измениться. Например, договорятся о перемирии [на Украине]. Кадыров будет подстраиваться под новую ситуацию", – сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним также, ранее Рамзан Кадыров неоднократно говорил о своей отставке. Так, 3 сентября 2022 года он заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. 26 ноября 2017 года глава Чечни заявил, что готов оставить должность, поскольку "пришло время".  Рамзан Кадыров "перерос" статус главы Чечни, но вопрос о его дальнейшей карьере находится в компетенции президента России, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Отсутствие очередей добровольцев в военкоматы Чечни расстроило Кадырова", "Соискатели краповых беретов из Чечни дали повод для критики оппонентам Кадырова", "Российские политики отреагировали на призыв Кадырова уничтожать украинские города".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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