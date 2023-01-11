Кадыров озвучил число участвовавших в СВО чеченских бойцов

11 января 2023, 05:38

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В специальной военной операции на Украине приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов, в настоящее время на передовой находится более девяти тысяч, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 7 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения военной операции 300 бойцов ОМОН "Ахмат-1".

28 октября 2022 года министр обороны отчитался о том, что в России завершена частичная мобилизация, и в тот же день замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину. На следующий день, 29 октября, призыв к чеченской молодежи поступить на службу озвучил и замкомандира роты ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Накаев. Призывам чеченских росгвардейцев предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 были ранены. Кадыров признал эти потери 27 октября. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня, 11 января опубликовал в своем телеграм-канале сообщение о прошедшем заседании республиканского штаба специальной военной операции, на котором "обсудил с руководителями силовых ведомств основные направления, на которые необходимо сделать упор".

На заседании был заслушан доклад председателя парламента Чечни, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. "Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Более 9 тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой", - написал Кадыров, добавив, что все бойцы обеспечены "всем необходимым обмундированием, вооружением, что позволяет им эффективно нести службу".

Он также сообщил, что лично держит связь с командирами чеченских спецподразделений, что позволяет "оперативно решать любые проблемные вопросы и существенно повышает эффективность их работы".

Публикация главы Чечни набрала по данным на 05.30 мск сегодня, 11 января более 1300 комментариев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. Как минимум дважды он отчитался об отправке очередных групп в декабре, еще один раз - 1 января, при этом число отправленных бойцов Кадыров не называл. 5 января Рамзан Кадыров заявил, что Российский университет спецназа, действующий в Гудермесе, подготовил свыше 9 тысяч бойцов для отправки на Украину.

"Кавказский узел" писал, что власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом, призывая мусульман отправиться на нее. Так, в конце октября Кадыров заявлял о джихаде против "сатанинской демократии", обещая "не обороняться, а только нападать".

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