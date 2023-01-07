Кадыров отчитался об отправке омоноцев на военную операцию

07 января 2023, 23:53

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Из аэропорта Грозного для участия в военной операции вылетели 300 бойцов ОМОН "Ахмат-1", сообщил сегодня Рамзан Кадыров. Одной из целей отправки бойцов на Украину Кадыров назвал искоренение сатанизма.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что более 2000 человек поступили на службу в новое спецподразделение Росгвардии "Ахмат-1" и что бойцы готовы отправиться на Украину.

28 октября 2022 года министр обороны отчитался о том, что в России завершена частичная мобилизация, и в тот же день замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину. На следующий день, 29 октября, призыв к чеченской молодежи поступить на службу озвучил и замкомандира роты ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Накаев. Призывам чеченских росгвардейцев предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 были ранены. Кадыров признал эти потери 27 октября. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

Об отправке группы силовиков на Украину сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. "Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" Управления Росгвардии по ЧР", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, каждый из них "переполнен желанием" искоренить сатанизм.

Силовиков на спецоперацию проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер правительства Абузайд Висмурадов и начальник Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов, сообщил Кадыров.

На приложенной к сообщению видеозаписи бойцы садятся автобусы и выезжают в аэропорт, их провожают родные. В аэропорту на построении видны ряды бойцов в военной форме. У некоторых из них на груди нашивки "Омон", у других "Нохчий" (самоназвание чеченцев. - Прим. "Кавказского узла"), также в ролике видны нашивки "Мясник". Даудов обращался к бойцам на чеченском языке, следует из ролика.

Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. Как минимум дважды он отчитался об отправке очередных групп в декабре, еще один раз - 1 января, при этом число отправленных бойцов Кадыров не называл. 5 января Рамзан Кадыров заявил, что Российский университет спецназа, действующий в Гудермесе, подготовил свыше 9 тысяч бойцов для отправки на Украину.

"Кавказский узел" писал, что власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом, призывая мусульман отправиться на нее. Так, в конце октября Кадыров заявлял о джихаде против "сатанинской демократии", обещая "не обороняться, а только нападать".

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