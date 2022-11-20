Кадыров отчитался об укомплектовании "Ахмата-1"

20 ноября 2022, 16:55

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Более 2000 человек поступили на службу в новое спецподразделение Росгвардии "Ахмат-1", бойцы готовы отправиться на Украину, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября министр обороны отчитался о том, что в России завершена частичная мобилизация, и в тот же день замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину. На следующий день, 29 октября, призыв к чеченской молодежи поступить на службу озвучил и замкомандира роты ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Накаев.

Призывам чеченских росгвардейцев предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 были ранены. Кадыров признал эти потери 27 октября. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

Кадровое формирование нового структурного спецподразделения чеченского управления Росгвардии - ОМОН "Ахмат-1" успешно завершено, объявил сегодня Рамзан Кадыров. "В структуре создано более двух тысяч новых рабочих мест. Все они укомплектованы", - написал он в своем телеграм-канале.

Начальник республиканского управления Федеральной службы войск нацгвардии Шарип Делимханов провёл построение бойцов подразделения, добавил глава Чечни. "На плацу в составе подразделения в основном опытные бойцы, боевые офицеры, закалённые в многочисленных спецоперациях против международного терроризма. Они готовы в любое время по зову сердца выдвинуться в зону проведения СВО на Украину", - написал Рамзан Кадыров.

Командир ОМОН "Ахмат-1" - Алихан Шавхалов, который "отлично зарекомендовал себя" в военной операции на Украине, добавил глава Чечни. "Подразделение укомплектовано современным вооружением и экипировкой. Личный состав обеспечен всем необходимым для несения службы и выполнения поставленных оперативно-боевых задач любой сложности", - подчеркнул он.

Отметим, что в сентябре МВД по Чечне опубликовало перечень вакансий, согласно которому в управлениях и отделах министерства свободны 414 мест. Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

Ранее, 20 августа Рамзан Кадыров объявил, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса. 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, сообщил он.

6 сентября Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Он добавил, что созданы два новых полка и три батальона. 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

При этом еще в июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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