Кадыров отчитался об отправке на Украину очередной группы добровольцев

01 января 2023, 09:11

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В зону специальной военной операции из аэропорта Грозного вылетела группа добровольцев, прошедших обучение в Российском университете спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 10 и 1 декабря, а также 27, 19 и 11 ноября, не называя числа отправленных бойцов.

15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции побывали на Украине более 20 тысяч чеченских бойцов, более 9000 находятся там.

В зону проведения специальной военной операции из международного аэропорта Грозного отправилась очередная группа добровольцев, сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа, но при этом численность новой группы добровольцев Кадыров не назвал.

Глава республики добавил, что добровольцев проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, зампред правительства республики Абузайд Висмурадов, глава МВД Чечни Руслан Алханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД на транспорте Али Тагиров.

К публикации прикреплен ролик, на кадрах которого показано, как добровольцев доставляют на машинах в аэропорт. Перед отправкой в зону проведения спецоперации они построились около самолета и перед ними выступили с речью Даудов, Алханов и Висмурадов. Два добровольца на кадрах ролика заявили, что прошли надлежащим образом подготовку в Российском университете спецназа.

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