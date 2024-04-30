23 азербайджанские семьи переселились в Лачинский район

30 апреля 2024, 07:12

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Еще 21 семья вынужденных переселенцев вернулась в Лачин, перешедший под контроль Азербайджана после карабахской войны. В село Забух сегодня возвратились две семьи.

Как информировал "Кавказский узел", 30 марта в Лачин была переселена 21 семья вынужденных переселенцев, покинувших город во время карабахского конфликта. В село Забух вернулись четыре семьи.

Сегодня в Лачин возвратилась 21 семья вынужденных переселенцев, общим количеством 65 человек. В село Забух переехали две семьи, общим количеством четыре человека, сообщил Report.az.

Общее количество вернувшихся в Лачин вынужденных переселенцев достигло 1838 человек (493 семьи), а вернувшихся в Забух – 823 человека (217 семей), уточнило сегодня агентство АПА.

Напомним, Лачин был взят под контроль азербайджанскими военными в августе 2022 года вместе с селами Забух и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. В августе 2023 года в село Забух была отправлена первая группа переселенцев из 88 человек.

Жители Лачина вынужденно покинули город более 30 лет назад после начала первой карабахской войны. Они люди жили в Баку, Сумгаите, Апшеронском и Бардинском районах. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что азербайджанские переселенцы ранее пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули аналитики.

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