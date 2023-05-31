31 мая 2023, 13:17

Песков ответил на требование Кадырова ввести военное положение

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В Кремле не обсуждается введение военного положения в России, заявил Песков, комментируя слова главы Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 мая глава Чечни, комментируя сообщение об атаке дронов на Москву, заявил, что в стране необходимо ввести военное положение.

Никакого обсуждения о введении военного положения на всей территории России не ведется, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать предложение Рамзана Кадырова. "Никаких решений на этот счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сказал он журналистам, слова которого приводит "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента РФ также обратил внимание, что вопрос введения военного положения является "целиком и полностью прерогативой высшей федеральной власти".

Напомним, Кадыров в марте после атаки на села в Брянской области потребовал ввести военное положение "с максимальным уровнем реагирования" в некоторых регионах России.

Решение о вводе военного положения принимает президент, напомнил также напомнил тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Идею ввести военное положение Кадыров озвучил и 1 октября 2022 года после решения Минобороны отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Выступив с критикой Минобороны, глава Чечни предложил объявить военное положение на приграничных территориях, а также применить ядерное оружие.

В оценках действий Минобороны эмоции неуместны, хотя Рамзан Кадыров как глава региона вправе высказывать свое мнение, сказал тогда Дмитрий Песков. Использование ядерного оружия возможно только в соответствии с российской ядерной доктриной, подчеркнул он.

Глава Чечни после начала военной операции на Украине неоднократно критиковал армейских начальников, а также стратегию Минобороны, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

"Кавказский узел" также сообшщал, что с 19 октября 2022 года в Ростовской области и Краснодарском крае, как и еще в шести приграничных с Украиной регионах действует особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения. Военное положение введено лишь в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 

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Примечание:

"Кадыров призвал наказать семьи участников теракта в Брянской области", "Кадыров раскрыл число чеченских бойцов в зоне военной операции", "Кадыров отчитался об отправке добровольцев на Украину".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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