Анапчане сочли запоздалой инициативу мэра по проверке тарифов на проезд

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Мэр Анапы Светлана Маслова инициировала проверку антимонопольной службы и Роспотребнадзора из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте. Местные жители сочли этот демарш властей запоздалым, указав в Сети, что проблеме с коррупцией в сфере перевозок уже более десяти лет.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня власти Анапы заявили, что не имеют возможности влиять на стоимость проезда в общественном транспорте. Местные жители, комментируя в Telegram это сообщение властей, указали, что на отдельных маршрутах тариф на проезд вырос на 20 процентов. Также они раскритиковали качество пассажирских перевозок.

Мэр Анапы Светлана Маслова заявила, что у городской администрации возникли причины для того, чтобы потребовать от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Роспотребнадзора провести проверки на предмет обоснованности повышения перевозчиками цен на проезд в общественном транспорте.

"Что касается тарифного регулирования, то частные перевозчики, как уже отмечалось ранее, имеют право повышать стоимость проезда. Вместе с тем у муниципалитета есть основания для обращения в ФАС и Роспотребнадзор с целью проверки обоснованности такой ценовой политики. Обращение по моему поручению уже подготовлено", – написала Маслова 26 июня в своем телеграм-канале.

Этот пост в телеграм-канале Светланы Масловой, на который подписано более 13,6 тысячи пользователей, на 10.20 мск 27 июня набрал 48 отметок с реакцией пользователей и 41 комментарий.

"Частники работают в черную, любят наличные или переводы. То есть работают без налогов, и им явно покровительствует кто-то в администрации. Нет кондиционеров, грубое отношение к пассажирам, бывают случаи, люди теряют сознание от духоты", – написал пользователь с ником V.

"Называйте вещи своими именами. Перевозчики Анапы делают черную наличку. Без всяких налогов. Такая схема, много лет работающая, не может функционировать без администрации города и руководства налоговой. Как-то пахнет коррупцией", – заявил пользователь с ником Пророк.

"Проблеме с пассажирским транспортом в Анапе минимум 15 лет. Каждый год в местной прессе поднимают эту проблему. И каждая администрация обещает её решить. Но никакая администрация не желает отказываться от "откатов" перевозчиков. Просто вдумайтесь, сколько наличности без учета они получают. По официальным данным от трех до пяти миллионов туристов в Анапе", – отметил пользователь Пророк в другом комментарии.

"То, что вы условно посчитали, это не прибыль, а выручка. Прибыль будет, если от суммы выручки отнять издержки (затраты). В данном случае это ГСМ, запчасти, зарплата, плата за лицензию, аренда или содержание гаража, и так далее. Если все отнять, то не так уж и впечатляюще будет. Приобретение основных средств (автобусов) как правило осуществляют за счёт прибыли", – ответил ему Vyacheslav.

Некоторые пользователи указали на низкое качество пассажирских перевозок. "Наведите порядок со 121 автобусом! На линии четыре населённых пункта, которые обслуживает только этот рейс. Ездят, когда хотят, для кого график, непонятно. Вечером после 19.30 из посёлков уехать невозможно, хотя рейсы в расписании стоят. Автобус, если и приходит, то обратно в город уже не едет – снимает номер и проносится мимо", – написал пользователь с ником Plantator.

"Да и в 109-й из Сукко автобус ходит раз в час и то с опозданием. Почему нельзя дополнительно пустить какую-то маршрутку, которая ездила бы исключительно по Сукко и на Утриш, хотя бы летом? Это же невозможно в жару – автобус битком забит людьми", – отметила Ирада А.

Обещание Масловой решить проблему с повышением цен на проезд в общественном транспорте прокомментировал журналист из Краснодара Андрей Кошик. "Светлана Маслова сделала то, на что ни один из кубанских чиновников в реальности не решался – объявила войну [маршрутчикам]", – написал он 26 июня в своем телеграм-канале.

В каждом городе и районе есть несколько бизнесменов, монопольно владеющих рынком перевозок. Их сговор позволяет завышать стоимость проезда, не обновлять автопарк и игнорировать требования безопасности, отметил Кошик. "Если попробуете стать перевозчиком – вас просто не допустят. В том числе криминальными методами", – указал журналист.

Напомним, 10 июня в Анапе повысили стоимость проезда на ряде маршрутов. Стоимость проезда на городских маршрутах теперь составляет 50 рублей. Плата за провоз багажа составляет 50% от стоимости билета одного пассажира. От Анапы до Джигинки стоимость проезда 180 рублей, до Джигинки (трасса) – 170 рублей, до Уташа – 130 рублей, до Виноградного – 110 рублей.