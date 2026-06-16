Рост цен на проезд в общественном транспорте вызвал недовольство жителей Анапы

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Власти Анапы заявили, что не имеют возможности влиять на стоимость проезда в общественном транспорте. Местные жители, комментируя в Telegram это сообщение властей, указали, что на отдельных маршрутах тариф на проезд вырос на 20 процентов. Также они раскритиковали качество пассажирских перевозок.

Мэр Анапы Светлана Маслова рассказала, что ей в Сети приходит много комментариев, авторы которых поднимают проблему повышения стоимости проезда на маршрутном транспорте. Маслова заявила, что вопросы повышения стоимости проезда относятся к компетенции перевозчиков, которым рекомендовано учитывать социальную значимость услуги и платежеспособность жителей при формировании тарифов.

"В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам. Это значит, что стоимость проезда устанавливается перевозчиками самостоятельно", – написала мэр Анапы сегодня в своем телеграм-канале.

Она добавила, что за организацию пассажирских перевозок в Анапе отвечает Центр организации дорожного движения.

С 10 июня в Анапе повысили стоимость проезда на ряде маршрутов. Стоимость проезда на городских маршрутах теперь составляет 50 рублей. Плата за провоз багажа составляет 50% от стоимости билета одного пассажира. От Анапы до Джигинки стоимость проезда 180 рублей, до Джигинки (трасса) – 170 рублей, до Уташа – 130 рублей, до Виноградного – 110 рублей, передал 10 июня "Блокнот Анапа".

Пост о ценах на проезд в телеграм-канале главы Анапы Светланы Масловой, на который подписано более 13,7 тысячи пользователей, на 13.40 мск набрал 37 отметок с реакцией пользователей и 67 комментариев.

Часть их авторов раскритиковала главу города. "Прекрасный ответ, который дает понять, что вам все равно на людей. Улучшений не ждите. И будет так, как хотят маршрутчики. Грубость, изношенные автобусы, цена, отсутствие расписания – вас, как администрацию города, полностью устраивает", – написал пользователь BS.

"А как же статьи 14 Закона 220-ФЗ, в которой муниципалитеты устанавливает муниципальные маршруты по регулируемым тарифам? Разве частные перевозчики выполняют рейсы не по утвержденной схеме движения транспорта?" – задался вопросом Олег Кожевников.

Другая часть пользователей указала на низкое качество пассажирских перевозок. "Жаль конечно Анапу. Как в деревне. Позор, а не транспортная доступность. Курорт с ржавыми вёдрами и хамоватыми водителями. Управленцы! Посмотрите на Геленджик и Сочи. Добейтесь новых автобусов с кондиционерами и люди вам будут благодарны", – отметил пользователь с ником Ну вот и всё.

"Сегодня ехал с центра на автобусе № 9. Грязный, потолок грязный и разорванный, чехлы на сиденьях засаленные. Вот бы администрации прокатится по городу на таком автобусе и за свои кровные", – подчеркнул Юрий.

Еще одна часть комментаторов указала на необходимость вмешательства контролирующих и надзорных органов. "Надо массово писать в ФАС, прокуратуру, пусть разбираются. Второе повышение на 30% – это беспорядок", – написала Natali.

"Вы хотя бы если пускаете частный транспорт, и они устанавливают тарифы, вы хотя бы пропишите требования, что все должны иметь столько-то посадочных мест и все оборудованы кондиционерами. И штрафы должны быть за нарушения расписания", – написал пользователь с ником Алдель.

Часть комментаторов пожаловалась на чрезмерное повышение цен на проезд. "Проезд с Анапы в Усатову Балку подорожал на 20 рублей. Теперь стоимость 80 рублей. В Гайкодзор дешевле, хотя он дальше находится. И обратиться с претензией не к кому", – подчеркнула Екатерина СТ.

"До 1 февраля 2025 года проезд до Аквамарина в Витязево от Селены проезд был 50 рублей. Подняли цену до 60 рублей – сразу на 20%. Сейчас снова подняли. Это вообще нормально?" – написал Геннадий.

"Три года убеждаю представительный орган муниципалитета субсидировать проезд в общественном транспорте нуждающейся категории граждан. Даже не обещают подумать, взвесить, рассмотреть варианты", – указал Виктор Алексеевич.

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