Кадыров призвал объявить военное положение по всей России

30 мая 2023, 19:01

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В России необходимо ввести военное положение, заявил сегодня Рамзан Кадыров, комментируя сообщение об атаке дронов на Москву.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Рамзан Кадыров призвал "жестоко разобраться со всеми участниками" нападения в Брянской области и привлечь к ответу их семьи. Следует также, невзирая на наличие рядом гражданских объектов, "разбомбить все точки", которые могут быть связаны с подготовкой нападения, и ввести военное положение "с максимальным уровнем реагирования" в некоторых регионах России, заявил глава Чечни. Решение о вводе военного положения принимает президент, напомнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, .

Минобороны России сообщило сегодня, что восемь дронов самолетного типа участвовали в атаке на Москву. Из них три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рамзан Кадыров, комментируя сегодня сообщение об атаке дронов на Москву, призвал объявить военное положение в России. "По мне, так необходимо объявить военное положение в России", - написал он, добавив, что необходимо использовать все "предназначенные для этого боевые ресурсы" на военной операции. "Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жёсткие - они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться", - заявил он в своем Telegram-канале.

Идею ввести военное положение он озвучил и 1 октября 2022 года после решения Минобороны отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Выступив с критикой Минобороны, глава Чечни предложил объявить военное положение на приграничных территориях, а также применить ядерное оружие.

В оценках действий Минобороны эмоции неуместны, хотя Рамзан Кадыров как глава региона вправе высказывать свое мнение, сказал тогда Дмитрий Песков. Использование ядерного оружия возможно только в соответствии с российской ядерной доктриной, подчеркнул он.

Глава Чечни после начала военной операции на Украине неоднократно критиковал армейских начальников, а также стратегию Минобороны, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

"Кавказский узел" писал, что с 19 октября 2022 года в Ростовской области и Краснодарском крае, как и еще в шести приграничных с Украиной регионах действует особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения. Военное положение введено лишь в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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