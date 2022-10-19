Путин ввел особый режим на Кубани и в Ростовской области

19 октября 2022, 15:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент России Владимир Путин установил сегодня в ряде регионов России, в частности в Ростовской области и Краснодарском крае, особый режим - "средний уровень реагирования", в остальных регионах Южного федерального округа введен "уровень повышенной готовности". Средний уровень реагирования предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения, следует из текста указа.

"Кавказский узел" также писал, что администрация Азова опубликовала список адресов 131 укрытия и памятку для горожан на случай воздушной тревоги. А в сентябре управление МЧС по Ростовской области опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве Ростовской области сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

В ряде регионов России введен особый режим - средний уровень реагирования. В их число вошли Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополя. В других регионах Центрального и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности. Также по указу, подписанному главой государства, уровень базовой готовности введен в остальных субъектах России, сообщило сегодня ТАСС.

Средний уровень реагирования подразумевает, что руководители регионов "осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения", следует из текста указа, размещенного сегодня на сайте Кремля.

Документ предусматривает "временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений", "введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней" и "ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра", указано в тексте указа.

Кроме этого, указом предусмотрено "усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности" в частности, охраны военных, важных гособъектов, а также итех, которые обеспечивают функционирование связи или представляют опасность для жителей. На этих же объектах будет введен "особый режим работы", сказано в документе

В этих регионах будет введен контроль "за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны".

Как сообщал "Кавказский узел", часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области в ночь на 4 апреля оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы, рассказали местные жители. На месте ликвидации боеприпаса, попавшего в постройку жителя хутора Фролов, образовалась воронка диаметром около трех метров.

Работа нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске остановлена после пожара, на предприятии обнаружены обломки двух беспилотников, прилетевших с территории Украины, сообщил 22 июня губернатор Ростовской области. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию, сообщила пресс-служба предприятия. Жертв и пострадавших в результате пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет, огонь потушен, отчитались спасатели. Атака беспилотников на нефтезавод в Новошахтинске никак не скажется на боеспособности войск Южного военного округа и обеспечении их ГСМ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

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