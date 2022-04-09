Жителей ростовского хутора напугал инцидент с ракетой

09 апреля 2022, 22:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На месте ликвидации боеприпаса, попавшего в постройку жителя хутора Фролов, образовалась воронка диаметром около трех метров, сельчане боятся говорить об инциденте, выяснил побывавший на месте происшествия корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области в ночь на 4 апреля оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы, рассказали местные жители. Пользователи соцсети "ВКонтакте" отказались верить, что на жилой дом в хуторе Фролов Обливского района упала авиационная ракета. Предмет на видео внешне не похож на ракету, а ее падение неминуемо вызвало бы взрыв, заявили они.

Корреспондент "Кавказского узла" 9 апреля посетил хутор Фролов в Нестеркинском сельском поселении Обливского района Ростовской области. Расположен он вблизи границы с Волгоградской областью в долине реки Берёзовая, откуда до границы с Украиной не менее 300 километров. Пострадавшее подворье пенсионера Алексея Хоперского расположено на улице Центральная у самого въезда в хутор. Дома здесь стоят вдоль дороги, за огородами "зады" участка упираются в заливные луга, поросшие вербами.

У забора подворья Хоперского стоял военный автомобиль, а во дворе прогуливались двое мужчин в военной форме. Корреспондент "Кавказского узла" попросил их позвать хозяина. К воротам подошел мужчина в гражданской одежде и сказал, что хозяин в городе и что "здесь запрещено снимать". На вопрос, то ли это подворье, в которое угодила авиационная ракета, мужчина ответил, что ничего про ракету не знает.

"Военную технику нельзя снимать. Если пройдете во двор, вызову ОМОН - незаконное проникновение", - заявил мужчина. На вопрос, что военные делают во дворе Хоперского, мужчина пояснил, что они "приехали к нему в гости".

Сосед Хоперского заявил корреспонденту "Кавказского узла", что хуторянам запрещено общаться с журналистами, при этом причину и источник запрета пенсионер назвать отказался.

Находившиеся рядом с участком Хоперского у стога сена двое казаков рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что ночью 4 апреля их разбудил "гул падающей ракеты". "Потом такой, как взрыв, удар такой мощный. Утром узнали, что во двор Алексея [Хоперского] влетела ракета", - сказал один из мужчин. Его друг махнул рукой в сторону "задов" участка. "Вон, видите, куча черной земли разбросана. Это там ее ликвидировали. Нас всех с улицы подальше вывели. А ракету, говорят, надвое распилили и взорвали", - сказал хуторянин.

Воронка в месте ликвидации ракеты имеет окружность диаметром около трех метров, ее глубина - около двух метров. На дне ямы блестит мутная жижа, по сторонам - разбросаны крупные ошметки чернозема. В яме виднеются исковерканные взрывом алюминиевые осколки ракеты. В пяти метрах от воронки стоят ворота, сваренные из железных прутьев, за ними - вспаханный огород Алексея Хоперского. На краю пашни четко просматривается строение, в его основании зияет черная дыра, рядом с которой валяется битый кирпич. Именно туда, как утверждают хуторяне, и угодила авиационная ракета.

Кроме соседа Хоперского, не пожелавшего назвать свое имя, другие жители улицы Центральной отказались давать интервью корреспонденту "Кавказского узла". О произошедшем лишь рассказали две женщины, которые оказались в другом конце хутора у ворот частного подворья - восьмидесятитрехлетняя пенсионерка Вера Николаевна Тарапец и ее внучка Елена Акулиничева.

"Бомба к нам залетела. Сами мы не слышали, как она упала, по рассказам знаем. Никого из властей здесь у нас не было, никто нам ничего не объяснял. Узнала [об инциденте] от дочки. Позвонила мне с Ростова, рассказала. А мы не слышали", - рассказала Елена Акулиничева. "Все [чиновники и следователи] были там, где бомба упала, - махнула рукой в сторону улицы Центральной Вера Николаевна. - А нам ничего никто не объяснял".

Пенсионерка рассказала, что перед уничтожением боеприпаса жителей улицы Центральной эвакуировали на другой край хутора. "Всех выселили. На автобусах туда отвезли", - сказала она и показала в противоположную часть села. "Тут стояли машины, дальше не пропускали [показала на улицу Центральную]. Все сделали отлично. Два раза слышали взрыв. Говорят, ее напополам распилили и каждую половинку взорвали", - сказала Вера Тарапец.

Вера Николаевна сообщила, что живет в хуторе с 1973 года. Работала в колхозе телятницей и овощеводом. Сейчас, по словам женщины, в хуторе "молодежь сидит без работы". Последнее время дома здесь стали покупать пенсионеры из других районов области и из Ростова. Семья Хоперских оказалась тоже среди переселенцев. Они переехали во Фролов со станции Лихой три года назад.

"Неожиданный подарок нам был на 4 апреля. Хоть бойся, хоть не бойся. Это ж не от нас зависит", - подытожила свой рассказ пенсионерка.

Глава администрации Нестеркинского сельского поселения Юрий Шевкунов не нашел возможности встретиться с журналистом. Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций администрации Ростовской области Сергей Тюрин в телефонном разговоре сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ему ничего неизвестно о ходе расследования падения авиационной ракеты в хуторе Фролов. В следственных органах Ростовской области получить информацию об инциденте в хуторе Фролов также не удалось. На сайтах Следственного комитета, ГУВД области никаких сведений об этом инциденте нет, отсутствует информация о падении ракеты и на сайте областного управления МЧС.

Другие случаи взрывов боеприпасов в Ростовской области

Случай со взрывом боеприпаса в хуторе Фролов не первый подобный инцидент Ростовской области в текущем году. Утром 19 февраля источники в силовых структурах сообщили о взрыве двух снарядов в Тарасовском районе Ростовской области, недалеко от границы с Украиной, в станице Митякинской.

Вечером того же дня спецслужбы сообщили об обстреле с территории Украины, в ходе которого была разрушена хозпостройка в приграничном селе Ростовской области. Следком проинформировал о двух разрушенных постройках в ростовских селах и отчитался о возбуждении уголовного дела.

21 февраля, по данным российских силовиков, снаряд полностью разрушил российский пограничный пункт на границе с Украиной, расположенный в Ростовской области. Здание находилось в 150 метрах от линии границы, снаряд был выпущен с украинской территории, никто при взрыве не пострадал, сообщило со ссылкой на Федеральную службу безопасности РБК.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.