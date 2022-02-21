ФСБ сообщила о попадании снаряда в ростовский погранпункт

21 февраля 2022, 13:58

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Снаряд, выпущенный сегодня утром с украинской стороны, полностью разрушил здание пограничного пункта в Ростовской области, пострадавших нет, проинформировала сегодня ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых структурах утром 19 февраля сообщили о взрыве двух снарядов в Тарасовском районе Ростовской области, недалеко от границы с Украиной, в станице Митякинской, сообщил Следком. Вечером того же дня спецслужбы сообщили о новом обстреле с территории Украины, в ходе которого разрушена хозпостройка в приграничном селе Ростовской области. Следствие сообщило о двух разрушенных постройках в ростовских селах, ведомство отчиталось о возбуждении уголовного дела.

Снаряд полностью разрушил российский пограничный пункт на границе с Украиной, расположенный в Ростовской области. Здание находилось в 150 м от линии границы, сообщил сегодня РБК со ссылкой на Федеральную службу безопасности. По данным ведомства, снаряд был выпущен с украинской территории в 9.50 мск, никто не пострадал.

Видео с места происшествия опубликовало сегодня РИА "Новости" в своем Telegram-канале. Из видеозаписи следует, что снаряд попал в отдельно стоящее на берегу поля здание, оно полностью разрушено.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 19 февраля в Ростовскую область стали прибывать беженцы из самопровозглашенных ЛНР и ДНР., их размещают в пансионатах, детских лагерях и гостиницах. Жители Донбасса рассказали, что были вынуждены покинуть свои дома из-за участившихся обстрелов. Часть беженцев отправлена в другие регионы России.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".