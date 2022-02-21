Снаряд, выпущенный сегодня утром с украинской стороны, полностью разрушил здание пограничного пункта в Ростовской области по версии ФСБ. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=wQdoTObjJcQ&t=1s

21 февраля 2022, 13:58

ФСБ сообщила о попадании снаряда в ростовский погранпункт

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Снаряд, выпущенный сегодня утром с украинской стороны, полностью разрушил здание пограничного пункта в Ростовской области, пострадавших нет, проинформировала сегодня ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых структурах утром 19 февраля сообщили о взрыве двух снарядов в Тарасовском районе Ростовской области, недалеко от границы с Украиной, в станице Митякинской, сообщил Следком. Вечером того же дня спецслужбы сообщили о новом обстреле с территории Украины, в ходе которого разрушена хозпостройка в приграничном селе Ростовской области.  Следствие сообщило о двух разрушенных постройках в ростовских селах, ведомство отчиталось о возбуждении уголовного дела.

Снаряд полностью разрушил российский пограничный пункт на границе с Украиной, расположенный в Ростовской области.  Здание находилось в 150 м от линии границы, сообщил сегодня РБК со ссылкой на Федеральную службу безопасности. По данным ведомства, снаряд был выпущен с украинской территории в 9.50 мск, никто не пострадал.

Видео с места происшествия опубликовало сегодня РИА "Новости" в своем Telegram-канале. Из видеозаписи следует, что снаряд попал в отдельно стоящее  на берегу поля здание, оно полностью разрушено.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 19 февраля в Ростовскую область стали прибывать беженцы из самопровозглашенных ЛНР и ДНР., их размещают в пансионатах, детских лагерях и гостиницах.  Жители Донбасса рассказали, что были вынуждены покинуть свои дома из-за участившихся обстрелов. Часть беженцев отправлена в другие регионы России.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Планы властей принять беженцев с Донбасса дали астраханцам повод для критики", "Волгоградская область приняла более 400 беженцев с Донбасса", "Пользователи соцсети провели параллели между эвакуацией с Донбасса и началом войны в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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