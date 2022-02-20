Беженцы с Донбасса рассказали о желании вернуться домой

20 февраля 2022, 19:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Донбасса, размещенные в Ростовской области, поделились опасениями за близких, которые остались дома, и выразили желание поскорее вернуться к ним.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 февраля в Ростовскую область прибыли первые автобусы с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они пожаловались, что некоторые пункты размещения оказались не готовы к их приему, а переезд был очень длительным и тяжелым.

О начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы ДНР и ЛНР. К 12.00 мск 19 февраля, в Ростовскую область прибыли из Донбасса 36 тысяч человек, а за следующие сутки, по данным ФСБ, - еще 30 тысяч. По данным властей области на 08.00 мск, в пунктах временного размещения находились 6,5 тысячи беженцев, в том числе 2,7 тысячи детей, около 2000 человек были перевезены на поездах в другие регионы России.

Сегодня корреспондент "Кавказского узла" посетил гостиницу "Каспий" в Красном Сулине, где разместили беженцев. В гостинице в этот момент находился глава Красносулинского городского поселения Павел Грузинов, который привёз пакет с лекарствами и общался с приезжими, отвечал на их вопросы. Как и днем ранее, чиновник отказался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла".

19 февраля Павел Грузинов и замглавы Красносулинского района Валерий Шаповалов сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что им запретили давать комментарий о ситуации с беженцами. При этом чиновники не пояснили, от кого именно поступил запрет.

В холле гостинице также находились казаки и сотрудник полиции, который сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что доступ прессы к прибывшим ограничен и общаться с ними нельзя. Причину сотрудник полиции не уточнил.

Администратор гостиницы сообщил, что в ней находятся 22 человека, из них 11 детей. Двое приезжих переночевали и ушли жить к родственникам, рассказал администратор корреспонденту "Кавказского узла".

Одна из беженок Татьяна Соболева рассказала, что их привезли в гостиницу вечером 19 февраля. "Сразу накормили, мы были голодными, долго ехали. Сегодня также утром был завтрак, привезли готовые продукты, сказали, что три раза в день будут кормить. В первую очередь мы искупались, скинули с себя дорожную одежду. Условия хорошие, встретили хорошо, часто приезжает какой-то ваш начальник (представитель местных властей. – Прим. "Кавказского узла"), спрашивает, нет ли проблем", - сказала она.

Женщина уточнила, что приехала из Кировска. "В последнее время сильно начали стрелять, я взяла двоих детей и уехала", - сказала Татьяна Соболева.

Другая беженка, которая представилась Машей, также сообщила, что всех, кто поселен в гостинице, обеспечили питанием и привезли "много лекарств. "Также сегодня нас организованно водили в банк, где выдали карты, на которые, нам сказали, переведут по 10 тысяч рублей", - рассказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей, и 19 февраля первые 100 беженцев получили выплаты.

Еще один житель ЛНР, отказавшийся назваться, рассказал, что приехал в Россию не с беженцами. "Мы с сыном ещё раньше приехали в Ростовскую область по делам, собирались возвращаться, а там началась эвакуация населения, и пришлось задержаться. Во-первых, сейчас туда въезда нет, хотя нас, наверное, пустят как жителей ЛНР. Но позвонил знакомым - они рассказали, что всех сейчас забирают в ополчение. Знакомый рассказал, что у него сын шёл по улице, подъехали, сказали: "Садись в машину, поедешь в окопы". Поэтому мы решили тут переждать, пока ситуация не нормализуется", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Группа беженцев стояла около здания банка, куда их привезли, чтобы они смогли получить карты. Некоторые из них рассказали, что в отеле "Транспарк", где их разместили, условия хорошие и питание обеспечено, но им хочется вернуться домой.

"Пришлось уехать, так как стала накаляться обстановка. Стреляют все восемь лет, но если раньше это было реже, то в последнее время началась интенсивная стрельба, по крайней мере у нас в Первомайском. Но всё равно я не хочу тут надолго оставаться, у меня и муж и отец там, поэтому хочу быстрей назад вернуться", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из женщин.

Схожее мнение высказала другая беженка Ирина Овсянникова. "Я вообще уезжала, думала, на два дня, мне дочка сказала: "Мама, ты езжай, это на два дня, и назад вернешься". Но теперь я смотрю, что возвращение может затянуться, но честно, очень хочется домой. Хотя я понимаю, дома неспокойно и опасно, я со Стаханова, это рядом с Первомайским, и у нас тоже, можно сказать, горячая точка. Мы и сюда добирались долго, потому что часто останавливались, где-то начинали стрелять, и нас останавливали переждать. По нам, слава богу, не стреляли", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Желание вернуться домой выразила и Алина Кривдина, которой пришлось уехать в Россию, потому что "обстановка накалилась". "Но как только всё нормализуется, я вернусь домой, дома всё же лучше. Хотя нас и тут хорошо встретили, гостиница устраивает, правда, она вдоль трассы, и магазинов там нет, но есть ряды для водителей, продукты можно там купить", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Беженцы сообщили также, что к ним приезжали врачи, всех осмотрели и сделали прививки от коронавируса.

Пожилая беженка, которая 19 февраля пожаловалась, что их не кормили, сегодня сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что их покормили вечером. "Я вчера очень испугалась, так как денег практически нет, а если кормить не будут, то как жить, тем более со мной внуки. Но уже ближе к вечеру нас покормили, еда вкусная", - сказала она.

Три подростка из Луганской области, которые днем ранее посетовали, что в хуторе Пролетарка, где их разместили, "особо и посмотреть не на что", сегодня также поделились впечатлением с корреспондентом "Кавказского узла". "Нас вчера покормили два раза и сегодня уже два раза, дали пельмешки, так классно. Вообще нам тут очень понравилось, мы назад не спешим. Хутор Пролетарка небольшой, но погулять есть где, говорят, там клуб даже есть, сегодня пойдём искать. Ну даже, если что, можно и в Красный Сулин приехать погулять, тут красиво, много всего", - рассказал один из школьников.

Дети уточнили, что они из Алчевска. "Сегодня звонили домой, всё, говорят, тихо, только сирену включали", - рассказали они.

Жительница Луганска Елена Селина разместилась в отеле "Ивушка" в хуторе Пролетарка. "Условия хорошие, и внимание уделяют, еда домашняя, есть горячая вода, можно купаться. Я сама из Луганска, там осталась старшая дочка. Сегодня общались по интернету, дочь говорит, вчера вечером стреляли, обстановка неспокойная. Домой-то, конечно, хочется, но пока там неспокойно, буду тут", - рассказала Елена Селина корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина уточнила, что уже на пенсии. "Со мной приехала сестра и внуки. Хочется, чтобы Россия взяла нас под своё крыло, чтобы всё наладилось. Очень тяжело так жить, уже восемь лет, ждёшь покоя, выживаешь, переживаешь. Надеюсь, скоро всё наладится... Также всё время думаешь о детях, какое у них будет будущее. Если с работой сейчас всё более-менее начало налаживаться, правда, зарплаты небольшие, но теперь вот новая беда: пришлось эвакуироваться", - посетовала пенсионерка.

Желанием вернуться домой поделились с корреспондентом "Кавказского узла" и другие беженцы, размещенные в Пролетарке. "У меня в ЛНР остались папа и мама, они военные. Тут люди из Стаханова, Кировска и Луганска. Я звоню родителям, спрашиваю, как дома обстановка, они ничего не говорят. Но когда уезжала, стреляли", - поделилась, в частности, молодая девушка.

В Красносулинский район прибыли 190 человек, из них 100 детей, они размещены в шести пунктах. Сейчас в Красном Сулине готовят комнаты в общежитии, туда в ближайшие дни привезут 34 ребёнка, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель местных властей.

Также, по его словам, к приему беженцев готовятся и другие места. "Вопрос с питанием вчера к вечеру был полностью решён, всех людей накормили, каждый день они будут получать трехразовое питание. Во все пункты завезли все необходимые лекарства, всех прибывших обследовали медики. В случае чего беженцы могут вызвать скорую или обратиться в больницу, там им окажут всю необходимую помощь", - сказал он, добавив, что сегодня людям начали выдавать банковские карты и в понедельник 21 февраля они начнут получать по 10 тысяч рублей.

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