Сведения о падении ракеты на дом в Ростовской области вызвали скепсис в соцсети

08 апреля 2022, 10:18

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Пользователи соцсети "ВКонтакте" отказались верить, что на жилой дом в хуторе Фролов Обливского района упала авиационная ракета. Предмет на видео внешне не похож на ракету, а ее падение неминуемо вызвало бы взрыв, заявили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы, рассказали местные жители.

Публикация о падении ракеты на жилой дом в Ростовской области была 7 апреля размещена в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичный Волгоград", на который подписаны более 288 тысяч пользователей. К записи приклеплен ролик, на кадрах которого показан продолговатый предмет белого цвета. Он лежит около дома, в нижней части стены которого видна пробоина. Предмет сплющен и визуально не похож на авиаракету. На участке дома, где находится ракета, видна зеленая трава.

К 10.10 мск 8 апреля эта запись набрала 986 отметок "нравится" и 2479 комментариев. Большая часть их авторов усомнилась в достоверности сведений о падении ракеты.

"Сухая земля, зеленая трава. К чему нас готовят, надеюсь, всем понятно? " – спросила Диана Беспалова.

"Почему бред? Вам траву зеленую сфоткать? Она сейчас уже много где есть зеленая, например, у нас на турбазе и на Красном, собаку выгуливала, там прям травушка-муравушка", – ответила ей Александра Иванова.

"А на Поволжье уже до такой степени снег растаял? За городом? Дороги все сухие уже? За городом?" – задалась вопросами Татьяна Вылежанина.

"Больше похоже на внешний топливный бак СУ 24, поэтому и не взорвалось", – написал Сергей Тищенко.

"И так обстановка тяжёлая, ещё и такие недостоверные факты", – заявила Наталья Латышева.

Публикация о том, что ракета упала на жилой дом в Ростовской области была также размещена 7 апреля в соцсети "ВКонакте" в группе "Это Ростов! Новости Ростова-на-Дону", на которую подписаны более 333 тысяч пользователей. К 10.10 мск 8 апреля эта запись набрала 374 отметки "нравится" и 835 комментариев. Большая часть их авторов также высказалась скептически.

"Народ, это отработанный внешний бак истребителя. Если бы это была ракета, то так жахнуло. Ну вы хоть думайте", – написал Артём Кучеров.

"Если бы ракета попала в этот дом, от него ничего бы не осталась", – высказал схожее мнение Николай Евдокимов.

"И никого не смущает, что ракета не взорвалась?" – спросил Темур Шамоян.

"Хорошо, что не в город прилетела", – отметил Роман Болдырев.

К 10.10 мск 8 апреля на сайтах управлений МВД и МЧС по Ростовской области, а также на сайте администрации Обливского района нет информации о падении авиационной ракеты на жилой дом в хуторе Фролов.

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