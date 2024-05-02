Пожелание мира оказалось вычеркнутым из официальных первомайских поздравлений в Сочи

02 мая 2024, 03:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во всех районах Сочи 1 мая были организованы праздничные мероприятия под лозунгом «День весны и труда», во время них чествовали городские трудовые династии, отчиталась городская администрация. При этом принципиально не упоминалось слово “мир”, которое традиционно присутствовало в составе праздничного лозунга, обратили внимание жители Сочи.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году 1 мая в Сочи не было праздничного шествия, что власти объяснили мерами безопасности. С октября 2022 года в ряде регионов России, в частности, в Ростовской области и Краснодарском крае, действует особый режим - "средний уровень реагирования", а в остальных регионах Южного федерального округа введен "уровень повышенной готовности". Средний уровень реагирования предусматривает, в частности, досмотры транспорта и ограничение свободы передвижения.

По случаю 1 мая на городских медиаэкранах разместили тематический контент и фотографии трудовых династий сочинцев под лозунгом «День весны и труда», рассказал корреспонденту “Кавказского узла” представитель администрации Сочи.

Шествия, как и в прошлом году, не проводились: согласно заявлению администрации Сочи, современный Первомай лишен политической подоплеки и связан с весной и отдыхом. На Навагинской улице рядом с площадью Флага была организована выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества, в парках культуры и отдыха прошли выступления творческих коллективов: так, к примеру, в Лазаревском парке прошел концерт под названием «Ликует Первомай». Также были организованы тематические выставки и мастер-классы, рассказала начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

По ее словам, на выставке фарфоровых скульптур «Народности России» в Художественном музее представлена коллекция из 74 фигур на основе исторической коллекции XIX века, в музее истории Адлерского района открылась выставка открыток «Да здравствует Первое мая!», а в музее Хостинского района проходит исторический экскурс о праздновании Дня весны и труда. Сотрудники Центральной районной библиотеки Адлерского района провели для жителей и гостей курорта акцию «Майское настроение», в ДК «Кудепста», помимо концерта, была организована ярмарка игрушек.

В пресс службе мэрии также отмечают, что основной акцент в праздновании 1 мая делается на предстоящем дне победы 9 мая и первомай, таким образом, служит подготовкой ко «дню победы».

Жители Сочи обратили внимание, что из всех лозунгов и поздравлений, приуроченных к 1 мая, пропало традиционно присутствовавшее в идеологии праздника слово “мир”. Сторонница коммунистической партии Вероника усматривает в этом принципиальное отличие от праздничных шествий «тех лет», когда люди несли транспаранты с главным лозунгом международного движения трудящихся: «Мир, труд, май».

Сочинец Николай заметил, что слово «мир» исчезло с лозунга первомайского праздника еще до 2022 года, когда началась российская военная операция на Украине. Он посетовал, что многие молодые люди вообще не знают значения праздника, поскольку его «фактически стерли из исторической памяти и подменили идею о международной солидарности трудящихся на «праздник весны».

Две десятиклассницы признались корреспонденту “Кавказского узла”, что не знают, откуда берет начало праздник. Подростки считают его, как и заявлено, просто «праздником весны». Вместе с тем сочинцы старшего поколения отметили, что поздравляют друг друга в соцсетях, рассылая изображения старых советских открыток с лозунгом «мир, труд, май».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.