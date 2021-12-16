Ростовский суд объяснился за публикацию о российских военных на востоке Украины

16 декабря 2021, 17:08

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Сведения о поставках продуктов российским военным, дислоцированным на востоке Украины, были озвучены свидетелем по уголовному делу и поэтому попали в опубликованный приговор, пояснили в Кировском райсуде Ростова-на-Дону. Российских военных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не было и нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", после присоединения Крыма к России в 2014 году в Донецкой и Луганской областях Украины начались вооруженные столкновения между силовиками и сторонниками Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В августе 2021 года наблюдатели ОБСЕ сообщили, что 25 поездов пересекли границу Ростовской области и Украины. Поезда регулярно возят уголь и цистерны через границу, но перевозок военной техники не наблюдалось, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители приграничного города Гуково.

На сайте Кировского райсуда Ростова-на-Дону был опубликован "обезличенный приговор" с упоминанием "воинских частей вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", сообщил представитель суда. "Он соответствует оригиналу приговора, который находится в материалах уголовного дела. Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что [Вячеслав] Забалуев показал такое - и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", - процитировало объяснение представителя суда РБК.

Приговор, о котором идет речь, суд вынес 10 ноября 2021 года. Суд признал виновным заместителя регионального управления по военному питанию одной из коммерческих компаний в посредничестве в даче взяток главе Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа.

В приговоре приведены слова одного из свидетелей, который утверждал, что чиновник требовал ежемесячно 90 тысяч рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим. "В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе. <…>. Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР", - процитировало материалы дела издание.

Согласно показаниям обвиняемого, поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись раз в две недели, сообщает Znak.com. "Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей", - процитировало сегодня издание опубликованный приговор.

Позднее текст приговора был удален с сайта Кировского райсуда, сообщило на своем сайте "Эхо Москвы". По состоянию на 17.05 мск, ранее работавшая ссылка на приговор сейчас ведет на страницу, на которой размещен лишь заголовок "Решение по уголовному делу", текста приговора на странице нет.

Появление тезиса о поставках продуктов российским военнослужащим в ДНР и ЛНР в приговоре ростовского суда - это ошибка составителей документа, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории Российской Федерации. Гуманитарная помощь постоянно поставляется, вы знаете об этом. Она постоянно поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой гуманитарной помощи. Но ни о каких поставках, тех (о которых) вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, после того как Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Украины, украинские силовики начали на востоке страны антитеррористическую операцию, и жители Донбасса начали массово прибывать в Россию. В Ростовской области с апреля 2019 года работают центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Некоторые жители неподконтрольного Киеву востока Украины планируют переехать в Россию, другие надеются, что эти территории войдут в состав России.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".