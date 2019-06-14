Жители Донбасса начали получать российские паспорта в Ростовской области

14 июня 2019, 17:51

Два открытых в Ростовской области центра выдали первые российские паспорта жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Поданы 12 тысяч заявок, 1200 из них рассмотрены и удовлетворены, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 апреля в Новошахтинске начался прием заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), а 30 апреля в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области открылся аналогичный центр выдачи паспортов для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Чтобы получить паспорт в Ростовской области, граждане Украины должны подать документы по месту жительства, пояснили в Главном управлении по делам миграции МВД России.

17 мая корреспондент "Кавказского узла" побывал в поселке Новая Соколовка на окраине Новошахтинска, чтобы выяснить, как работает открывшийся 29 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР. Силовики, охраняющие огороженное железным забором здание центра, сообщили, что учреждение в этот день не работало. При этом они не уточнили график работы и не пояснили, как гражданину Украины можно получить российский паспорт в Новошахтинске.

Выдача российских паспортов началась сегодня как в Новошахтинске, так и в Покровском, сообщило управление МВД по Ростовской области, сообщило сегодня РИА "Новости".

Из ЛНР сегодня за паспортами сегодня приехали 30 человек, из ДНР также прибыл автобус с людьми. По данным начальника миграционной службы ДНР Владимира Краснощеки, в этой самопровозглашенной республике заявления на гражданство подали более восьми тысяч человек, информировал "Интерфакс".

Житель ДНР Андрей Бекешко заявил, что указ Путина о выдаче российских паспортов жителям Донбасса вызвал ажиотаж. "Люди записываются по три-четыре месяца в очередь, чтобы только подать документы", - процитировало Бекешко издание.

С 1 июля подать документы на получение российского паспорта в ДНР можно будет в электронном виде, сообщил замначальника миграционной службы ДНР Владимир Медведок. "С 1 июля у нас в ДНР заработает электронная очередь. Планируется запустить МФЦ, который будет принимать документы. Уже сейчас за российским гражданством обращается до 500 человек в день", - привела сегодня слова Владимира Медведка "Российская газета".

В ЛНР из-за наплыва желающих были открыты дополнительные пункты приема документов, сообщило издание.

По словам начальника управления МВД по Ростовской области Олега Агаркова, на сегодняшний день обработаны и одобрены около 1200 заявок на получение российского паспорнта, поданных жителями Донбасса. "В подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов", - привел сегодня слова Агаркова ТАСС.

После того, как в марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Украинские силовики начали на востоке страны антитеррористическую операцию, и население ДНР и ЛНР начало массово прибывать в Россию. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных республик. Украинский МИД осудил раздачу российских паспортов жителям Донбасса.

Материалы о влиянии конфликта на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а в "Справочнике" "Кавказском узле" содержится справочный материал "Беженцы с Украины в СКФО и ЮФО".