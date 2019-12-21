Жители Донбасса озвучили причины получения российских паспортов в Красном Сулине

21 декабря 2019, 00:41

В Красном Сулине 20 декабря заработал новый пункт выдачи паспортов жителям неподконтрольного Киеву востока Украины. Некоторые из них планируют переехать в Россию, другие надеются, что самопровозглашенная Луганская республика войдет в состав Российской Федерации.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ростовской области с апреля работают два центра выдачи российских паспортов жителям Донбасса: один открыт в Новошахтинске, другой - в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Выдача паспортов началась 14 июня. 5 декабря стало известно, что правительство выделило 144 млн рублей из федерального бюджета для открытия четырех новых пунктов выдачи российских паспортов жителям Донбасса в Ростовской области.

Паспорта, по данным на середину ноября, получили 170 тысяч жителей самопровозглашенных республик, сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Открытие новых пунктов выдачи паспортов в городах Красный Сулин и Гуково было анонсировано на конец декабря.

Первые два автобуса из Луганской области прибыли 20 декабря в Красный Сулин, где открылся новый центр выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву регионов востока Украины. Центр разместился в пятиэтажном здании бывшей детской больницы, где недавно были отремонтированы два этажа, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Водители автобусов рассказали, что они выехали из Луганска рано утром и к обеду приехали в Красный Сулин. "Добрались мы благополучно, никаких ЧП в дороге не было. Боевые действия по этому направлению не ведутся. В одном автобусе приехал 41 человек, во втором 49, общие число 90 человек. Нас сопровождал представитель ЛНР и медик", - сообщили они корреспонденту "Кавказского узла".

Вход в здание центра выдачи паспортов охраняли как минимум 5 сотрудников Росгвардии и два полицейских. Войти внутрь корреспонденту "Кавказского узла" не удалось: силовики сообщили, что для этого необходимо разрешение главного управления МВД в Ростове-на-Дону.

Жители Луганской области, прибывшие в пункт выдачи паспортов, выразили надежду, что самопровозглашенные республики на востоке Украины когда-нибудь станут частью России.

"Мне нужно российское гражданство, чтобы я мог жить спокойно, чтобы нас мог кто-то защитить. Я живу в 8 километрах от зоны разграничения, а работаю в 2 километрах от так называемой границы с Украиной. Боевые действия продолжаются по сей день. Да, крупномасштабных боевых действий нет, но стрельба продолжается каждый день. Я работаю водителем в больнице. Работа есть, правда зарплата маленькая всего 4800 (рублей) получаю. Гуманитарку привозят, но дают тем кто остро нуждается. Во время войны также работал в больнице: ездил на передовую, забирал раненых и отвозил в больницу. Конечно было страшно. В моём огороде разорвался снаряд: к счастью дом не пострадал, так осколками посекло, и меня в этот момент дома не было", - рассказал мужчина, представившийся Валерой.

Молодая девушка, которая отказалась назвать свое имя, недовольна зарплатами в Луганске. "Я продавец в магазине. Зарплата маленькая, жить на неё трудновато. Люди если деньги получат, приходят в магазин, не получат - значит не идут, либо приходят и в долг просят. Мы надеемся, конечно, что скоро сможем стать частью России. Устали просто так жить, когда нет определённости", - сказала она.

Жители непризнанных республик на востоке Украины повторяют путь жителей Южной Осетии, которые оформили российские паспорта ради социальных пособий, пенсий и поездок в другие страны, указали конфликтолог Юрий Ефимов и востоковед Александр Скаков. У жителей Донбасса сохраняются интересы на Украине, отметил руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Пенсионер из города Кировска Луганской области Сергей сообщил, что получает российский паспорт с намерением переехать в Россию."Получаю 15 тысяч, это у нас хорошие деньги. Паспорт получаю чтобы переехать жить в Россию. Когда начались боевые действия, обе дочки переехали в Россию, они уже приобрели тут жильё, есть работа. Вот и я теперь паспорт получил, там хочу всё продать и переехать. Я планирую ещё поработать в России, здоровье позволяет. В Украину я никогда не поеду, с ней я разорвал все отношения", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Небольшой продуктовый магазин, который находится рядом с местом выдачи паспортов, сегодня получил неплохой доход, рассказала продавец. "Люди покупали пирожки, все их раскупили, булочки, воду, чай: то, что можно сразу поесть", - пояснила женщина.

Молодой человек по имени Артем, также находившийся в магазине, выразил надежду, что ЛНР войдет в состав России. "Я получил паспорт, чтобы было больше возможностей: с паспортом ЛНР возможности ограниченные, а с российским будет легче. Работы у нас много, но зарплата маленькая, рассчитана на одного человека. Я получаю 12 тысяч, на одного в натяжку хватает, но у меня семья и этих денег недостаточно. Если нас не присоединят к России, то я с семьёй перееду сюда жить", - заявил он.

По словам Артема, он не выезжал из зоны конфликта во время активных боевых действий. "Первое время было очень страшно, а потом привык. Город понемногу восстанавливают, свет есть, вода есть, интернет работает, однако понимаешь, что мы сами по себе, не с теми и не с этими. У нас большая надежда, что когда все получат российские паспорта, мы наконец присоединимся к России", - заключил он.

После того, как в марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Украинские силовики начали на востоке страны антитеррористическую операцию, и население ДНР и ЛНР начало массово прибывать в Россию. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных республик. Украинский МИД осудил раздачу российских паспортов жителям Донбасса.

Материалы о влиянии конфликта на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а в "Справочнике" "Кавказском узле" содержится справочный материал "Беженцы с Украины в СКФО и ЮФО".