Аналитики сравнили паспортизацию жителей Донбасса с ситуацией в Южной Осетии

21 июня 2019, 23:52

Жители непризнанных республик на востоке Украины повторяют путь жителей Южной Осетии, которые оформили российские паспорта ради социальных пособий, пенсий и поездок в другие страны, указали конфликтолог Юрий Ефимов и востоковед Александр Скаков. У жителей Донбасса сохраняются интересы на Украине, отметил руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Как писал "Кавказский узел", в Новошахтинске и селе Покровском Неклиновского района Ростовской области с 14 июня выдают российские паспорта жителям самопровозглашенных Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Российские паспорта необходимы для решения проблем с работой, покупки жилья, получения ипотеки, сообщили "Кавказскому узлу" жители самопровозглашенной Луганской народной республики, переехавшие в Россию.

29 апреля в поселке Новая Соколовка начался прием заявлений на получение российского гражданства от жителей ЛНР. 30 апреля в селе Покровском Неклиновского района открылся аналогичный Центр выдачи паспортов для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Выдача паспортов началась 14 июня.

Выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных республик на востоке Украины продолжается, в первые пять дней с начала выдачи паспортов документы в Новошахтингске получили уже более 150 человек, а Покровском - более 30 человек, сообщили в отделе по вопросам миграции МВД по Новошахтинску корреспонденту «Кавказского узла».

По данным на 14 июня, в миграционные подразделения Ростовской области поступило 12 тысяч заявлений о получении российского гражданства от жителей Донбасса. В миграционном отделе МВД заверили, что десятая часть документов уже обработана, более тысячи дел «получили положительную реакцию». Часть людей, попросивших российский паспорт, имели не украинские паспорта, а паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Выдача российских паспортов жителям Донбасса сопоставима с ситуацией в Южной Осетии - многие жители этой непризнанной республики в свое время оформили паспорта Южной Осетии, а затем большинству были выданы российские паспорта, указал профессор Ставропольского госуниверситета, конфликтолог Юрий Ефимов.

По словам Ефимова, жителей Донбасса и Южной Осетии волнуют одинаковые социальные вопросы. Он напомнил, какие преимущества дал жителям Южной Осетии российский паспорт.

«Главная практическая польза от получения югоосетинского, а затем и российского паспорта – это гарантированная пенсия РФ в полном объеме. Для региона, где в условиях послевоенного существования положение бедственное, [получать российскую пенсию] - большое подспорье. Второй важный аспект – гарантия беспрепятственного пересечения границы между Южной и Северной Осетией. Есть и лирическая составляющая, люди не чувствуют себя брошенными. К тому же есть настрой, что когда-нибудь Осетии объединятся, несмотря на политические моменты, и Южная Осетия войдет в состав РФ», - рассказал Ефимов корреспонденту «Кавказского узла».

В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По информации профессора Ефимова, российский паспорт имеют примерно две трети жителей Южной Осетии. Те, кто так и не оформил российское гражданство, имеют ряд ограничений: в первую очередь, они не могут перемещаться по странам, которые не признали независимость Южной Осетии, так как им не выдадут визу. «Те, кто хотел получить российский паспорт, его получили. Оставшиеся – это люди, проживающие в труднодоступных местах, которые не хотят их покидать, возможно, в силу возраста, физических возможностей, отсутствия желания путешествовать», - сказал он.

По данным МВД Южной Осетии, гражданство РФ имеют более 90% жителей республики.

Украинцы Донбасса, которые оформляют сейчас российское гражданство, столкнутся с рядом негативных последствий, предупредил Юрий Ефимов. «К примеру, их возвращение на Украину вызовет ряд вопросов у силовиков, они вряд ли смогут приехать к родственникам, скажем, в Киев. Тем не менее, мне кажется, что эти люди оценили риски и расставили жизненные приоритеты, решив отсечь некоторые возможности на Украине, но приобретя их в России», - заключил он.

Жители Южной Осетии стремились оформить российское гражданство, поскольку их республика не признана крупнейшими мировыми державами, отметил научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.

«Для перемещений по миру жителям Южной Осетии необходимо получить визу, в югоосетинский паспорт ее получить нельзя, поэтому логично выбирается российский документ. Второй момент – это различные социальные пособия, медицинская помощь, образование», - сказал он.

Жителям Южной Осетии, которые имеют только паспорт непризнанной республики, Россия никакой помощи не оказывает. «Никаких привилегий [в России] у такого человека нет, он обычный иностранец. Единственный момент: между Южной Осетией и Россией установлен безвизовый режим, и гражданин Южной Осетии может находиться на территории России несколько дольше, чем граждане иных государств», - пояснил Александр Скаков.

Для жителей Донбасса актуальны те же причины оформления российского паспорта - люди хотят получать российские социальные пособия и иметь возможность выезжать за границу, считает ученый. Он предположил, что многие из жителей Донбасса после получения российского гражданства вернутся в регион и продолжат жить в своих домах, просто с новым паспортом.

Тем жителям Донбасса, кто получит российские паспорта, придется скрывать этот факт при поездках на территорию Украины, считает руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"Там, на линии разграничения, они будут показывать исключительно украинский паспорт. Тем не менее проблемы в Украине могут возникнуть - уже были заявления, что людей, получивших российский паспорт будут лишать украинского гражданства. Это пока только обещания, которые то ли будут реализованы, то ли не будут, в зависимости от развития ситуации. Например, по Крыму такие идеи даже не возникали, поскольку там российские паспорта выдавали фактически принудительно: ведь без российских паспортов невозможно работать в бюджетных учреждениях, получать бесплатное лечение. То есть украинское государство различает вынужденное получение паспортов РФ в Крыму и пока что добровольное получение паспортов РФ на востоке Украины", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

В марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, после этого свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики. Украинские силовики начали на востоке страны антитеррористическую операцию, и население ДНР и ЛНР начало массово прибывать в Россию. 24 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных республик. Украинский МИД осудил раздачу российских паспортов жителям Донбасса.

Российский паспорт дает жителям Донбасса шанс покинуть зону конфликта и начать новую жизнь, переехав в Россию, считает Захаров.

"Шанс этот, на мой взгляд, призрачный - это видно по отношению к беженцам из Украины, которым создали невыносимые условия. Если люди остаются проживать у себя дома, на территории Украины, то российский паспорт пока что не даст им никаких преимуществ. Поэтому люди будут стремиться сохранить украинский паспорт - никто не может предсказать, как долго будет сохраняться нынешняя неясная ситуация. Априори ясно, что украинское государство будет негативно относиться к своим гражданам, получившим второе гражданство, российское. А поскольку Россия, на мой взгляд, не захочет постоянно содержать Донбасс, то он обречен в будущем быть под украинской юрисдикцией. Впрочем, теперешняя ситуация может разрешиться в скором времени. а может продолжаться еще долго», - заключил он.

Материалы о влиянии конфликта на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена также справка "Беженцы с Украины в СКФО и ЮФО".