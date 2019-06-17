Жители Донбасса в Новошахтинске рассказали о причинах получения российских паспортов

17 июня 2019, 20:54

Российские паспорта необходимы для решения проблем с работой, покупки жилья, получения ипотеки, сообщили жители самопровозглашенной Луганской народной республики, переехавшие в Россию. Чем больше жителей ЛНР будут иметь российское гражданство, тем быстрее республика войдёт в состав России, заявил житель Луганска, получивший сегодня в Новошахтинске российский паспорт.

Как писал "Кавказский узел", сегодня был второй рабочий день центра выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Новая Соколовка на окраине Новошахтинска. 29 человек привезли в Новошахтинск автобусы с номерами ЛНР.

29 апреля в поселке Новая Соколовка начался прием заявлений на получение российского гражданства от жителей ЛНР. 30 апреля в селе Покровском Неклиновского района открылся аналогичный центр выдачи паспортов для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Выдача паспортов началась 14 июня.

Все приехавшие сегодня в Новошахтинск из Луганска 29 человек получили российские паспорта. В основном это жители Луганска. Два человека были из Краснодона, они рассказали, что им пришлось в Луганск выезжать в четыре утра, когда ещё действовал комендантский час, но на дороге на посту к ним отнеслись с пониманием и пропустили.

Один из получивших сегодня российский паспорт в Новошахтинске, 83-летний мужчина, который не захотел называть своего имени, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал с территории, подконтрольной Украине. Мужчина сообщил, что, помимо российского паспорта, у него имеются паспорта Украины, ЛНР, также он хранит и паспорт гражданина СССР. Зачем ему нужен на территории Украины российский паспорт, мужчина отвечать не стал.

В целом все получившие сегодня российский паспорт сказали, что довольны организацией этого процесса. Особенно удобно тем, кто проживает в Луганске, так как здесь необходимо сдать документы, и отсюда же выезжает автобус, который везет получателей паспортов. Те, кто проживает в данный момент в России, указали на неудобство в том, что документы нужно подавать в ЛНР и только из Луганска можно ехать получать паспорт и туда же возвращаться, а только потом можно уехать по месту проживания в Россию.



Об этом, в частности, рассказали Татьяна и Роман, которые в настоящее время живут с ребёнком в Подмосковье. Они сообщили, что покинули Луганск, как только начались боевые действия. «Трудно было выехать, на дорогах огромные пробки, загрузили в машину всё, что смогли, и уехали. В России оформили ребёнка в школу. Когда узнали, что можно получить российский паспорт, поехали в Луганск, подали все документы. Через месяц нам сказали, что можно приезжать забирать паспорта. Правда, сделать это самим не разрешили, пришлось ехать в Луганск, и на автобусе нас привезли, на нём мы и уедем назад. Конечно, было бы удобней приехать с Подмосковья забрать паспорта и уехать обратно», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна.



Российский паспорт, как отметили Татьяна и Роман, даст им некоторые преимущества. «Мы хотим жить и работать в России, чтобы наш ребёнок тут получил образование. Сейчас мы снимаем квартиру, но планируем приобрести своё жильё, теперь можно будет взять ипотеку, не нужен патент на работу, да также путешествовать по России», - сказала Татьяна.

В подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч заявок на получение российских паспортов, 1200 из них рассмотрены и удовлетворены, сообщили 14 июня в УМВД по Ростовской области.

Ещё один мужчина, который не стал называть своего имени, рассказал, что российский паспорт ему нужен, чтобы вступить в наследство. «Мне достались под Воронежем по наследству земли и, чтобы на себя их оформить, мне нужен российский паспорт. Насчёт того, перееду ли я жить в Воронеж, сейчас ничего сказать не могу. Понемногу пытаюсь забыть войну», - заявил собеседник корреспондента "Кавказского узла".

В августе 2014 года он получил ранения в ногу и руку. «Был обстрел, и один снаряд угодил в 9-этажный дом, где жила моя дочка. Я дождался, когда всё стихнет, и пошёл посмотреть, не попал ли снаряд в её квартиру. Всё оказалось для нас хорошо, разрушений не было, я вышел на улицу, чтобы идти домой и вдруг слышу грохот и теряю сознание. Через какое-то время пришёл в себя, лежу на земле, поднимаюсь и чувствую, что-то тёплое течёт [кровь]. Зашёл обратно в дом, меня женщина перевязала, а во дворе - несколько человек лежат убитыми и одна женщина раненая. Я сам добрался до больнице, меня осмотрели и оказали помощь. Серьёзно можно сказать не пострадал, два осколка прошли насквозь», - рассказал мужчина.

Еще один сегодняшний посетитель центра выдачи паспортов жителей ЛНР, который приехал в Новошахтинск с женой и дочерью, рассказал, что приехали всей семьей.

«После подачи документов на российский паспорт прошёл ровно месяц, и нас вызвали получать. Мы приехали всей семьёй, паспорта получили и теперь поедем домой. Я вообще русский по национальности, родители с Белгородской области», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" мужчина, который также не захотел назвать свое имя.

Он отметил, что имеющиеся у него и членов его семьи украинские документы заканчивают свой срок действия, загранпаспорт тоже. «На Украину мы не ездим, туда мы не въездные, Украина нам ничего не даёт, какой в этом смысл. Российский паспорт позволит свободно перемещаться по России, работать тут. Хотя переезжать из Луганска мы не собираемся. Я патриот и надеюсь, что когда 50% жителей ЛНР получат российские паспорта, мы войдём в состав России», - рассказал мужчина.

Он добавил, что даже когда шла война, его семья не выезжала из Луганска. «Помню, были под Луганском на даче и в посёлок вошли украинские военные. Они открыли по нам огонь, пришлось убегать и прятаться, потом сразу же уехали в Луганск. Когда приехали в город, смотрю - и тут провода висят оборванные, некоторые дома разрушены. Но мы пережили всё это», - подчеркнул мужчина.

Врач Светлана, которая сопровождал людей в сегодняшней поездке, рассказала, что пока еще не получила российский паспорт, но планирует это.

«Я получила паспорт ЛНР, сейчас как только пройдёт первая суета с выдачей российских паспортов, я тоже подам документы. Получающим паспорта людям пришлось несколько раз фотографироваться, так как три раза менялись требования. Поэтому я не стала спешить с получением российского паспорта», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана.

Она рассказала, что 22 года работает в медицине. «Даже когда началась война, это лето 2014 года, я как раз вышла с отпуска и под бомбёжками ходила на работу в больницу. Помню, как рядом с поликлиникой разорвался снаряд, и у нас вылетело часть окон. Живу я в центре Луганска, сейчас ещё ближе к ДНР, где граница с Украиной, продолжается обстрел сёл, у нас, слава Богу, в Луганске спокойно», - отметила Светлана.

Сегодня же все 29 человек, получившие паспорта, отправились в Луганск на автобусе, который привез их в Новошахтинск.

В марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, после этого свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики. Украинские силовики начали на востоке страны антитеррористическую операцию, и население ДНР и ЛНР начало массово прибывать в Россию. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных республик. Украинский МИД осудил раздачу российских паспортов жителям Донбасса.

Материалы о влиянии конфликта на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена также справка "Беженцы с Украины в СКФО и ЮФО".