29 жителей Донбасса приехали за российскими паспортами в Новошахтинск

17 июня 2019, 12:43

Утром второго рабочего дня центра выдачи паспортов жителей Донецкой области привезли в Новошахтинск автобусы с номерами самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в поселке Новая Соколовка на окраине Новошахтинска начался прием заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). 30 апреля в селе Покровском Неклиновского района открылся аналогичный центр выдачи паспортов для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Выдача паспортов началась 14 июня.

В подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч заявок на получение российских паспортов, 1200 из них рассмотрены и удовлетворены, сообщили 14 июня в УМВД по Ростовской области.

Сегодня в новошахтинский посёлок Новая Соколовка приехали 29 желающих получить российские паспорта. В автобусе с регистрационными номерами ЛНР их сопровождали врач и еще два человека.

Приезжие рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что выехали из Луганска в 06.00 мск и через три часа приехали в Новую Соколовку. По их словам, приём в центре выдачи паспортов ведут около 10 сотрудников УФМС.

К 11.00 мск четверо из приезжих получили российские паспорта, к 11.30 мск – около половины приехавших в автобусе, передал в 11.32 мск корреспондент "Кавказского узла".

К этому времени также около десятка уроженцев Донбасса, живущих в Ростовской области, пришли в центр, чтобы узнать, как получить паспорт. Однако внутрь их не пустили, объяснив, что им следует подать документы в Луганске и ждать вызова, после чего именно из Луганска им нужно будет приехать для получения паспорта.

Один из жителей ЛНР уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что стоимость проезда из Луганска в Новошахтинск и обратно составляет 450 рублей.

В марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, после этого свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики. Украинские силовики начали на востоке страны антитеррористическую операцию, и население ДНР и ЛНР начало массово прибывать в Россию. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных республик. Украинский МИД осудил раздачу российских паспортов жителям Донбасса.

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