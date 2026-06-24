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16:56, 24 июня 2026

Двое осужденных за нападение на псковских десантников отказались признать вину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к длительным срокам Арслана Таушева и Расула Кошманбетова, сочтя их участниками нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне. Подсудимые отказались признать вину.

"Кавказский узел" писал, что в 2018 году Генпрокуратура заявила, что Арслан Таушев и Расул Кошманбетов, которые отбывают наказание за причастность к боевикам, обвинены в нападении на военнослужащих в 2000 году. Обвиняемые заявили, что обвинение построено на показаниях единственного засекреченного свидетеля. Кошманбетов указал, что его преступление заключается в том, что он обучался в Исламском институте Чеченской Республики "Кавказ",  ни в каких боестолкновениях он личного участия не принимал. Они просили Верховный суд Чечни отменить решение о возврате дела в прокуратуру, но суд отказал в этой просьбе.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Южный кружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу  нападении на псковских десантников.

По версии следствия и суда, подсудимые  Арслан Таушев и Расул Кошманбетов вступили в вооруженную группу, именуемую «Ногайский джамаат», входящую в состав объединенной вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба, и принимали участие в ее деятельности. В феврале 2000 года в связи с наступательными боевыми действиями, проводимыми Вооруженными Силами РФ на территории Северо-Кавказского региона РФ, руководителями банды Басаевым и Хаттабом было принято решение о ее перебазировании в Веденский район Чеченской Республики. В ходе данного маневра 29 февраля 2000 года членами банд были обнаружены военнослужащие 6-й роты одной из воинских частей Воздушно-десантных войск. В период примерно с 14 часов 29 февраля до 6 часов 1 марта 2000 г. Таушев, Кошманбетов и другие участники вооруженной группы, имеющие на вооружении различные виды огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества и средства связи, роли которых между собой были распределены руководителями банды, осуществили нападение на военнослужащих. Таушевым и Кошманбетовым были произведены неоднократные прицельные выстрелы из имевшегося у каждого из них огнестрельного оружия в военнослужащих, сообщила сегодня пресс-служба суда..

В судебном заседании Таушев и Кошманбетов свою вину в предъявленном обвинении не признали.  
В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок: Таушеву - 23 года, Кошманбетову - 24 года.

40-летний Расул Кошманбетов - уроженец Кизлярского района Дагестана, 53-летний Арслан Таушев -  станицы Шелковской Наурского района Чечни, следует из данных в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга. куда внесены оба осужденных.

Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно

Уголовные дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.

В 2019 году Владимир Путин подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы. В список претендентов вошли около 28 тысяч человек, но удостоверения получили только 520 человек, а большинство тех, кто действительно воевал, в их число не попало, заявили в декабре 2020 года члены ветеранских организаций.

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Автор: Кавказский узел

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