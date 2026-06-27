Активисты чеченской диаспоры провели в Вене акцию в поддержку беженцев

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Участники акции в Вене призвали власти Финляндии относиться непредвзято к беженцам с Северного Кавказа и не выдавать их в Россию, где им грозят пытки и политическое преследование.

Как информировал "Кавказский узел", власти европейских стран периодически принимают решения о высылке в Россию беженцев с Северного Кавказа, ищущих убежища в Европе. Так, 24 июня стало известно, что власти Литвы депортировали уроженца Чечни после того, как отказали ему в продлении статуса беженца, несмотря на то, что он легально прожил в стране более 20 лет.

Акция активистов чеченской диаспоры прошла в Вене 26 июня перед посольством Финляндии. Они призвали финские власти обратить внимание на ухудшающуюся ситуацию с беженцами с Северного Кавказа, которые ищут убежище. Многие из них сталкиваются с риском лишиться международной защиты и быть депортированными в Россию, сообщила правозащитница Роза Дунаева.

Также участники акции призвали финские власти принимать решения относительно предоставления убежища исключительно на основе международного права, гуманитарных принципов и международных обязательств Финляндии, без какого-либо политического влияния со стороны властей России, написала 26 июня правозащитница на своей странице в Facebook*.

В республиках Северного Кавказа остается актуальной проблема с систематическими нарушениями прав человека – политические преследования, необоснованные задержания, пытки, похищения людей и давление на активистов, отметила она.

"Кавказский узел" также писал, что 23 марта стало известно, что выходец из Чечни, искавший защиты в Эстонии, не получил надлежащей юридической помощи и был депортирован в Россию. У мужчины были основания опасаться за свою жизнь, указали правозащитники.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".