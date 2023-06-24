Очевидцы сообщили о минировании дороги в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 15:41

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Вооруженные люди перекрыли движение по улице в Ростове-на-Дону и установили мины на проезжей части, следует из видео, снятого очевидцами.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Бойцы "Вагнера" начали устанавливать в центре города шлагбаумы из противотанковых мин, сообщили очевидцы. Источник в силовых структурах подтвердил эту информацию.

Выезд из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога закрыт и заминирован, сообщил сегодня анонимный телеграм-канал Baza. "Предположительно, участники ЧВК «Вагнер» перегородили дорогу фурой, а затем расставили мины. У выезда дежурит несколько военных автомобилей и вооруженные люди", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны автомобили, перегородившие участок дороги, и вооруженные люди поблизости. Поперек дороги в двух местах выложены устройства, похожие на мины.

"Вот, всё перекрыли, и тут прям разложены мины. То есть вообще проехать никак нельзя. Они разложили мины, через всю дорогу, цепочкой", - говорит за кадром женщина, снимающая видео. "Кавказский узел" не может проверить информацию анонимного телеграм-канала и не располагает информацией о том, где и когда снят видеоролик.

Глава администрации города Алексей Логвиненко сегодня призвал ростовчан воздержаться от поездок в центр города. "Уважаемые ростовчане! В связи с возможным проходом военной техники по улицам города прошу вас быть предельно внимательными и острожными. В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра", - написал он в своем телеграм-канале.

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