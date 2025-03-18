В Чечне создан новый мотострелковый полк "Ахмат"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании 270-го мотострелкового полка "Ахмат-Кавказ".

В июне 2023 года Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что в зоне СВО на Запорожском направлении находится 42-я дивизия из Чечни. В нее входят 6 тыс. чеченских военных из полков «Ахмат-Россия», «Ахмат-Чечня», «Север-Ахмат», батальоны «Запад-Ахмат», «Восток-Ахмат» и «Юг-Ахмат». В марте 2024 года стало известно, что подразделения «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня» находятся в Брянской и Курской области на Сумском и Черниговском направлениях. В зоне специальной военной операции, по словам главы республики, находились бойцы Управления Росгвардии по Чеченской Республике из 94-го и 96-го полков, и ОМОНа "Ахмат-1". Также боевые задачи на Украине выполняет спецназ «Ахмат».

Новая часть создана в Минобороны РФ.

"Полк создали на постоянной основе. Для него началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Подразделение оснащено всем необходимым вооружением. Оно будет выполнять поставленные задачи независимо от длительности СВО", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Его командиром назначен Хусейн Межидов.

Напомним, в ноябре 2023 года Кадыров заявил, что в Чечне завершено формирование трех подразделений Минобороны – полков "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня" и батальона имени Шейха Мансура. Также в Чечне создан батальон Росгвардии имени Байсангура Беноевского. 31 декабря 2023 года Кадыров сообщил, что группа бойцов батальонов Байсангура Беноевского и Шейха Мансура завершила обучение в Российском университете спецназа.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

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