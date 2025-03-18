RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:47, 18 марта 2025

В Чечне создан новый мотострелковый полк "Ахмат"

Группа бойцов перед отправкой на Украину. 18 февраля 2025 года. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании 270-го мотострелкового полка "Ахмат-Кавказ".

В июне 2023 года Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что в зоне СВО на Запорожском направлении находится 42-я дивизия из Чечни. В нее входят 6 тыс. чеченских военных из полков «Ахмат-Россия», «Ахмат-Чечня», «Север-Ахмат», батальоны «Запад-Ахмат», «Восток-Ахмат» и «Юг-Ахмат». В марте 2024 года стало известно, что подразделения «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня» находятся в Брянской и Курской области на Сумском и Черниговском направлениях. В зоне специальной военной операции, по словам главы республики, находились бойцы Управления Росгвардии по Чеченской Республике из 94-го и 96-го полков, и ОМОНа "Ахмат-1". Также боевые задачи на Украине выполняет спецназ «Ахмат».

Новая часть создана в Минобороны РФ.

"Полк создали на постоянной основе. Для него началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Подразделение оснащено всем необходимым вооружением. Оно будет выполнять поставленные задачи независимо от длительности СВО", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Его командиром назначен Хусейн Межидов.

Напомним, в ноябре 2023 года Кадыров заявил, что в Чечне завершено формирование трех подразделений Минобороны – полков "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня" и батальона имени Шейха Мансура. Также в Чечне создан батальон Росгвардии имени Байсангура Беноевского. 31 декабря 2023 года Кадыров сообщил, что группа бойцов батальонов Байсангура Беноевского и Шейха Мансура завершила обучение в Российском университете спецназа.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:19, 17 марта 2025
Разведчик из Астрахани убит в военной операции
17:30, 17 марта 2025
1
 Ереван отверг обвинения Баку в обстрелах на границе
16:10, 17 марта 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
15:30, 17 марта 2025
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе
13:38, 17 марта 2025
Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью потушен
12:43, 17 марта 2025
Более 1,2 тысячи грузовиков скопилось в очереди на выезд из Северной Осетии
Все события дня
Новости
Магазин в Чечне, фото: пресс-служба реготделения "Единой России".https://chechen.er.ru/multimedia/photo/v-chechenskoj-respublike-proshel-ocherednoj-monitoring-cen-na-produkty-pervoj-neobhodimosti
05:47, 18 марта 2025
Запоздалая реакция властей на рост цен на продукты удивила жителей Чечни
Спецоперация. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=vvqkunIRxIc&feature=emb_logo
01:57, 18 марта 2025
Неделя с 10 по 16 марта прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Рамзан Кадыров. Стоп-кадр видео от 17.03.25, https://t.me/RKadyrov_95/5570
23:17, 17 марта 2025
Кадыров поручил изымать продукты при необоснованной наценке
Бекхан Юнусов, стоп-кадр https://t.me/KIMMARINA/3967
07:30, 17 марта 2025
Среди награжденных бойцов из Чечни оказался заподозренный в аферах бывший полицейский
Медицинский транспорт для бойцов СВО. Фото: ttps://grozny-news.net/img/20250317/159274d1bba7269d154570448f04539c_o.jpg
20:51, 16 марта 2025
Кадыров отчитался о новом медицинском транспорте для бойцов СВО
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Краснодар. 17 марта 2025 г. Фото: https://bloknot-krasnodar.ru/news/my-zadykhaemsya-edkiy-zapakh-gari-pochuvstvovali-k-1837028
18 марта 2025, 08:47
Власти попросил краснодарцев не выходить на улицы из-за задымления

Граница Азербайджана и Армении. Фото: Golden. https://ru.wikipedia.org/
17 марта 2025, 17:30
Ереван отверг обвинения Баку в обстрелах на границе

Извинения студента. 17 марта 2025 г. Скриншот видео https://t.me/muftyvolgograd/4012
17 марта 2025, 13:59
Волгоградский студент извинился за критику в адрес муфтия

Михаил Саакашвили. Март 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
17 марта 2025, 11:19
Саакашвили получил 4,5 года тюрьмы

Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Показать больше