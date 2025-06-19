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Кавказский узел

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15:05, 19 июня 2025

Пользователи соцсетей скептически отнеслись к предложению Алаудинова о мобилизации

Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/DK18jZ0oDH2/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Призывы Алаудинова к мобилизации абсурдны, а если она так необходима, следует начать с семей руководства Чечни и властей, заявили пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", необходимо мобилизовать и подготовить не менее 500 тысяч, а лучше миллион человек, заявил глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов 13 июня и  после первых ударов Израиля по Ирану. Военные действия между Израилем и Ираном по закону не являются основанием для объявления мобилизации в России, однако власти при необходимости могут объявить ее в связи с военной операцией на Украине, указали аналитики, комментируя призывы Алаудинова мобилизовать не менее 500 тысяч человек.

Читатели "Кавказского узла" в соцсети Facebook*, где на страницу издания подписаны 158 тысяч человек, высказали мнение о призывах Алаудинова к мобилизации. Записи, посвященные этому, набрали 66 и 367 комментариев.

"Зачем мобилизация? Добровольцев хватает,  денег тоже, желающие воевать будут всегда, пусть и с разными мотивами", - написала Nadia Melanenko

"Пускай дона <главу Чечни Рамзана Кадырова> мобилизует и его сына", - предложил Александер Юркилис.

"Вперёд. Сыновей и родственников Кадырова, своих родственников, сыновей <Владимира> Соловьева и т.д. Миллион быстро из этих наберёте", - поддержал Oleg Iksel.

"TikTok не выдержит такого объёма!" - ответил ему Артем Колесник.

"Мобилизуйте своих детей, Путина, Лаврова, Симоняна, Дерипаски, детей всех верхушек власти", - предложил  Марат Сюндюков.

"Зачем мобилизация? Надо объявить набор добровольцев в русскую общину для защиты русского народа от порабощения международного капитала и продолжения славных дел предков по расширению границ РФ до Атлантики. У "Русской общины" так и чешутся руки, Не знают куда вложиться силушкой?" - написал Shuhrat Mirzadaev.

"Русская община самозванцев много по всем рынках и общественным местам не законно проверяют граждан из нерусских, пристают людям. Почему им не пойти на Украину - это был бы мужской поступок", - указал Магомед Абакаров.

Призыв Алаудинова вызвал дискуссию в соцсетях.

      Ну, так-то, он - прав, конечно. Но <...> кого, во что, где, когда, и как, мы будем - обмундировывать, обувать, кормить, размещать, обучать, перевозить, обследовать, лечить, вооружать, и кто, все это будет - контролировать?!. Кто, всем этим будет заниматься, за, и на - какие шиши?!" спросил Андрей Басманов в комментариях в записи по этому поводу на странице "ВКонтакте" Евгения Махновского, которая набрала шесть комментариев.

      "А вот его мнение по поводу Ирана вообще никого не интересует! Пусть у себя в Чечне сначала разберётся!"  - прокомментировала Maria Dulenkov.

      В паблике "ВКонтакте" За русский мир", на который подписаны 3718 человек, пользователь с ником "Спецпроект Омегаштаб" сравнил Алауиднова и Грету Тунберг, назвав их инфопроектами.  "Алаудинов должен был, по задумке, изображать такого прорусского чеченца, который будет авторитетом и там и там и сможет задавать некие общие нормы. <...>  Он чисто информационный проект и ничего более. Тут даже речи не может быть об авторитете", - написал он, призвав не принимать всерьез рассуждения Алаудинова. 

      "Апти, мобилизацию начни с сыновей своих и чеченцев", - предложила Галина С. в Telegram-канале "Говорит НеМосква"**.

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      Автор: "Кавказский узел"

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