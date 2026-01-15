×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
13:41, 15 января 2026

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

Военно-Грузинская дорога. Фото: МЧС РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрешен проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 января был отменен запрет на проезд легковых машин через пункт пропуска "Верхний Ларс", но для большегрузов Военно-Грузинская дорога осталась закрытой. Однако утром 13 января вновь было запрещено движение всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Движение автобусов и легкового транспорта, а также грузовиков возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 13.00 мск 15 января", - говорится в сообщении.

Пользователи Telegram-чата "Верхний Ларс" подтвердили, что дорога открыта. "На Ларсе уже машин 200 собралось, битва за места идет", - написал Мех Ти.

"Большие очереди в сторону Грузии?" - спросила Хадижа.

"Пока нет, около километра, но прибавляется", - ответил Виктор.

По состоянию на 16.00 13 января, общее количество большегрузного транспорта, находящегося на территории Северной Осетии, составляет 2070 единиц, в электронной очереди зарегистрировано 1337 единиц. Как сообщает оператор электронной очереди для транзитного большегрузного транспорта, на 11.00 14 января 2026 года в накопителе (стоянка на Архонском шоссе) занято 539 машиномест, свободных мест практически нет, сообщил Центр организации дорожного движения по Северной Осетии днем 14 января.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Военно-Грузинская дорога. Фото: https://15.mchs.gov.ru/
11:45, 13 января 2026
Введен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге
Пункт пропуска "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
10:54, 12 января 2026
Разрешен проезд легковых машин через "Верхний Ларс"
Перекрытая дорога. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:59, 12 января 2026
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин
13:52, 11 января 2026
Смягчены ограничения проезда через "Верхний Ларс"
Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
07:55, 11 января 2026
Запрещен проезд по Военно-Грузинской дороге
