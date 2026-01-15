Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрешен проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 января был отменен запрет на проезд легковых машин через пункт пропуска "Верхний Ларс", но для большегрузов Военно-Грузинская дорога осталась закрытой. Однако утром 13 января вновь было запрещено движение всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Движение автобусов и легкового транспорта, а также грузовиков возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 13.00 мск 15 января", - говорится в сообщении.

Пользователи Telegram-чата "Верхний Ларс" подтвердили, что дорога открыта. "На Ларсе уже машин 200 собралось, битва за места идет", - написал Мех Ти.

"Большие очереди в сторону Грузии?" - спросила Хадижа.

"Пока нет, около километра, но прибавляется", - ответил Виктор.

По состоянию на 16.00 13 января, общее количество большегрузного транспорта, находящегося на территории Северной Осетии, составляет 2070 единиц, в электронной очереди зарегистрировано 1337 единиц. Как сообщает оператор электронной очереди для транзитного большегрузного транспорта, на 11.00 14 января 2026 года в накопителе (стоянка на Архонском шоссе) занято 539 машиномест, свободных мест практически нет, сообщил Центр организации дорожного движения по Северной Осетии днем 14 января.

