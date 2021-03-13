Аналитики усомнились в версии силовиков о причинах спецоперации в Махачкале

13 марта 2021, 13:52

Введение режима КТО в Махачкале 11 марта несмотря на то, что убитый тяжело болел, было обоснованным, однако его можно было избежать, если правоохранители предвидели, что этот человек способен снова пойти на преступление, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта в Махачкале впервые с декабря 2016 года был введен режим контртеррористической операции. По данным силовиков, вооруженный человек начал стрелять из частного дома на улице Батырая и был убит ответным огнем. Убитый планировал теракт, на месте перестрелки найден готовый к применению "пояс смертника", сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Человек, убитый 11 марта силовиками в Махачкале, был судим за террористические преступления и планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов, заявили в информационном центре НАК. Он вышел на свободу, так как был смертельно болен, сообщили источники.

Силовики ввели обоснованно режим контртеррористической операции (КТО) в Махачкале 11 марта, считает заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Для силовиков достаточно, если человек подозревается в терроризме, и есть основания полагать, что он может совершить убийство сотрудников правоохранительных органов или организовать посягательства на людей или разные объекты. Тот факт, что он был болен или являлся одиночкой, не является основанием не вводить режим КТО. Был ли он реальным террористом – все зависит от имеющейся у силовиков достоверной и подтверждающей информации. Отбывал он срок или нет, его состояние здоровья никак не влияет на его мотивы действий. Если у него были мотивы совершения преступлений, направленных на угрозу государству, существующему строю, то он будет считаться террористом, и в отношении него будут приняты силовые меры", – сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он допустил что "пояс смертника" действительно был. "Может и был "пояс смертника", так как он болел онкологией, и по выходу из колонии дни его фактически были сочтены. В истории дагестанского терроризма есть аналогичные примеры, когда базу ГИБДД подрывал тяжело больной туберкулезом человек, решив таким способом уйти из жизни", – сказал Магомед Магомедов.

Информации от силовиков о поясе смертника было недостаточно, чтобы действительно утверждать об этом, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "По официальной информации спецслужб, он был судим за террористические преступления. Как правило, такие люди подвергались жестким допросам, возможно, с применением силовых методов. Отбыв срок, как правило, они бывают сильно озлоблены на сотрудников правоохранительных органов. Если информация о его тяжелой болезни верна, исключить вероятность того, что он мог решиться на крайние меры в виде мщения, нельзя", – сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что если бы убитый не представлял опасности, то не стал бы объектом спецоперации. "Он мог получить [взрывчатку] по старым каналам. Пока мало информации, чтобы сделать однозначный вывод. Если бы он был просто тяжелобольным человеком и не представлял опасности, думаю, его оставили бы в покое. Возможно, к нему не было доверия", – сказал журналист.

Пользователи соцсети скептически восприняли версию силовиков о причинах спецоперации.

Запись о спецоперации в Махачкале была размещена 12 марта в группе "Дагестан Post" в Facebook, на который подписаны около 17,2 тысячи пользователей. "56 лет, это не мальчишка какой-то. Боевик, которого сегодня ликвидировали в Махачкале, уже был судим за терроризм. 56-летний радикал отсиживал 17-летний срок в Республике Коми, но был выпущен досрочно из-за проблем со здоровьем", – сказано в записи.

К 13.40 мск 13 марта эта запись набрала 32 отметки с реакцией пользователей и 49 комментариев. Часть их авторов усомнилась в версии силовиков. "Это вы делаете из них радикалов, приписывая всякие ярлыки типа ваххабист, салафит и т. д. А так еще никто не знает, за что убивают сотни и тысячи наших дагестанцев под разными предлогами. И не вам судить, кто он есть и какие у него были мысли, когда его целая армия вооруженных до зубов окружила", – написал Моназир Халиф.

"Конечно, есть упоротые фанатики, их и здесь на ФБ полно, но наши "правоохранительные" органы имеют такую репутацию, что уже и верить им не хочется", – считает Лейла Алиева.

Другая часть комментаторов упрекнули силовиков в отсутствии предусмотрительности. "А это совет, чтобы с проблемой со здоровьем не выпускали? Тут не со здоровьем проблемы. Тут именно тот случай, когда нужно было силовикам держать под контролем. Предупреждать подобный исход. Упустили. Если принимать информацию в том виде, в каком подают", – написал Абдурашид Саидов.

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