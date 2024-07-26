Вердикт суда обнадежил защитников бархана Сарыкум

26 июля 2024, 19:07

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Работы по строительству мусорного полигона у бархана Сарыкум приостановлены, местные жители связали это с рассмотрениями в судах исков к властям. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который отменил решения нижестоящих судов, дало надежду на законное решение, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября 2023 года несколько сотен жителей Кумторкалинского района на акции протеста в селе Новая Урада потребовали от властей отменить строительство мусорного полигона около бархана Сарыкум. Жители Новой Урады рассказали, что техника расчищает участок, где запланировано строительство полигона. Они подали иск с требованием проведения общественной экологической экспертизы строительства. Кумторкалинский райсуд дважды оставил жалобу без рассмотрения, а в третий раз вернул обращение заявителям, указав, что оно подписано неуполномоченным лицом. 31 октября Верховный суд Дагестана признал незаконным отказ районного суда в рассмотрении иска. Судебная тяжба с властями района вызвана отсутствием информации о результатах экологической экспертизы проекта мусорного полигона, рассказал "Кавказскому узлу" представитель инициативной группы сельчан. Местные жители готовы привлечь к проведению экспертизы экологов и активистов и настаивают на проведении общественных обсуждений экспертизы.

17 апреля жители села Новая Урада потребовали отменить строительство мусорного полигона. Они заявили, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 августа глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу.

Житель села Новая Урада Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что строительство полигона активно не ведется, техника практически не задействована. Что на данное время построено, он ответить затруднился, сообщив, что никто из жителей не видел проекта строительства, поэтому говорить, что именно сделано, не представляется возможным. На обращение жителей села к Путину и другие обращения к власти не было никакой реакции, сообщил он.

Председатель общественного совета "Солидарность и свобода" Магомед Курамагомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на полигоне работы около двух месяцев как приостановлены. Он предположил, что это связано с отсутствием финансирования и продолжающимися рассмотрениями исков по полигону в судах. Курамагомедов сообщил, что инициативная группа заказала альтернативную экологическую экспертизу проекта по строительству мусорного полигона, она еще не завершена.

Вердикт Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который отменил прежние решения и отправил дело на новое рассмотрение, является результатом действий активистов, выступающих против строительства полигона. "В Дагестане суды принимали решения против нас, мы понимаем, почему. В вышестоящих судебных инстанциях принимаются более законные решения. Сейчас отправили материал на новое рассмотрение, это очень трудоёмкий процесс. У жителей и общественников не только в Арбитражном суде, но и в других судах несколько исковых заявлений находятся, в том числе в

Москве", - рассказал Магомед Курамагомедов.

СПК "Садовод" обратился в Арбитражный суд Дагестана с иском "о признании несостоявшимися публичных слушаний, проведённых администрацией 08.07.2022 на предмет – объект государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту "Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тысяч тонн ТКО в год". Суды первой и второй инстанций отказали в удовлетворении иска, обосновав это пропуском срока для обращения в суд. Постановлением от 20 июля 2024 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил все прежние решения и отправил дело на новое рассмотрение, сообщило 20 июля "Новое дело".

В решении суда указано, что в своем заявлении, говоря "о наличии уважительных причин пропуска процессуального срока (на оспаривание решения о проведении общественных слушаний, кооператив тем самым указывает на наличие оснований для его восстановления, поэтому судам надлежало рассмотреть вопрос по восстановлению данного срока (часть 4 статьи 198 Кодекса). Суд заключил, что "обжалуемые кооперативом судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Кодекса как принятые с нарушением норм процессуального права", следует из постановления, опубликованного на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что от участников специальной военной операции (СВО) на Украине из числа жителей Дагестана периодически звучат обращения к главе республики Сергею Меликову. Военнослужащие, находясь в зоне боевых действий, записывают видеообращения, в которых просят решить различные социальные проблемы в их родных населенных пунктах. Так, 29 августа 2023 года участники СВО обратились к Меликову из-за мусорного полигона около бархана Сарыкум. 14 сентября 2023 года бойцы упрекнули главу республики, что он допустил реализацию такого проекта.

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