Активисты разъяснили требование экспертизы мусорного полигона у бархана Сарыкум

06 ноября 2023, 17:07

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Судебная тяжба с властями Кумторкалинского района вызвана отсутствием информации о результатах экологической экспертизы проекта мусорного полигона около бархана Сарыкум, рассказал представитель инициативной группы сельчан. Местные жители готовы привлечь к проведению экспертизы экологов и активистов и настаивают на проведении общественных обсуждений экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября Верховный суд Дагестана признал незаконным отказ Кумторкалинского райсуда в рассмотрении иска инициативной группы жителей села Новая Урада, требовавших проведения общественной экологической экспертизы строительства мусорного полигона рядом с барханом Сарыкум. Сельчане трижды обращались в райсуд с иском к районной администрации, но тот дважды оставил жалобу без рассмотрения, а в третий раз вернул обращение заявителям, указав, что оно подписано неуполномоченным лицом.

В мае строительство мусорного полигона около бархана Сарыкум в Кумторкалинском районе было приостановлено после того, как природоохранная прокуратура обнаружила на стройке нарушения. Подрядчик провел работы по строительству полигона без разрешения и положительного заключения государственной экологической экспертизы, сообщила прокуратура. 2 мая Минприроды Дагестана заявило, что проект прошел государственную экспертизу и "на данный момент проходит экологическую экспертизу". В октябре жители Новой Урады рассказали, что техника расчищает участок, где запланировано строительство полигона.

Жители требовали провести общественную экологическую экспертизу проектной документации по строительству мусорного полигона, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы жителей села Новая Урада Магомед Магомедов, выступавший в суде в качестве административного истца.

Подобную экспертизу, по его словам, можно провести силами местных жителей, общественных активистов, экологов "с привлечением всех заинтересованных лиц". В первую очередь результаты экспертизы должны быть обсуждены на общественных слушаниях, считает он.

"Надо было начинать с общественных слушаний, которых не было. Жители близлежащих сел были не в курсе о начале строительства мусорного полигона, им ничего не показали. Естественно, народ возмущается. На 94 гектарах строится полигон, а завод мусороперерабатывающий будет ли, и где?" – сказал Магомедов.

Он добавил, что до сих пор отсутствует государственная экологическая экспертиза проекта. "На сайтах нигде ее нет. Хотя организация, которая ее проводила, должна опубликовать результаты, чтобы любой мог ознакомиться", - рассказал активист.

Магомедов отметил, что работы на полигоне идут постоянно, там вывозят землю и заливают бетон. Дата следующего судебного заседания пока не определена, сообщил он.

26 октября министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел совещание с главой Дагестана Сергеем Меликовым, сообщается в телеграм-канале Минприроды Дагестана.

В публикации сказано, что в Дагестане ведётся строительство трёх мусоросортировочных комплексов общей мощностью 950 тысяч тонн в год и трёх полигонов мощностью 570 тысяч тонн в год. Их ввод в эксплуатацию предусмотрен до конца 2024 года.

"Строительство объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами - один из важнейших этапов развития мусорной реформы. В Дагестане строительство идёт в соответствии с графиками и важно, что региональные власти контролируют эту работу», - приводятся в публикации слова Александра Козлова.

Напомним, 23 октября несколько сотен жителей Кумторкалинского района приняли участие в акции протеста в селе Новая Урада. Они потребовали от властей отменить строительство мусорного полигона, заявив, что он нанесет вред экологии и здоровью людей.

В апреле жители села Новая Урада проводили акции протеста, требуя отменить строительство мусорного полигона. Они заявляли, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на сайте MoiDagestan.

Против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум также высказывался и экоблогер Александр Сибирский. 23 апреля он записал видеообращение с призывом не допустить размещения полигона в этом месте. 11 мая туристка Елена Овсиенко провела одиночный пикет в Махачкале против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

11 августа глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу.

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