Суд встал на сторону жителей Новой Урады в споре о строительстве мусорного полигона

04 ноября 2023, 18:25

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Районный суд необоснованно отказался рассмотреть иск жителей Новой Урады, требующих от властей общественной экологической экспертизы строительства мусорного полигона рядом с барханом Сарыкум, указал Верховный суд Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в мае строительство мусорного полигона около бархана Сарыкум в Кумторкалинском районе было приостановлено после того, как природоохранная прокуратура обнаружила на стройке нарушения. Подрядчик провел работы по строительству полигона без разрешения и положительного заключения государственной экологической экспертизы, сообщила прокуратура. 2 мая Минприроды Дагестана заявило, что проект прошел государственную экспертизу и "на данный момент проходит экологическую экспертизу". В октябре жители Новой Урады рассказали, что техника расчищает участок, где запланировано строительство полигона.

23 октября несколько сотен жителей Кумторкалинского района приняли участие в акции протеста в селе Новая Урада. Они потребовали от властей отменить строительство мусорного полигона, заявив, что он нанесет вред экологии и здоровью людей.

Верховный суд Дагестана признал незаконным отказ районного суда в рассмотрении иска о проведении общественной экологической экспертизы строительства мусорного полигона рядом с барханом Сарыкум, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из иска, инициативная группа жителей села Новая Урада трижды обращалась в Кумторкалинский райсуд, но тот дважды оставил жалобу без рассмотрения, а в третий раз вернул обращение заявителям, указав, что оно подписано неуполномоченным лицом, пишет издание.

Рассмотрение дела по частной жалобе на определение районного суда состоялось 31 октября, указано в карточке дела на сайте Верховного суда республики. Административным истцом в карточке указан "член инициативной группы с. Новая Урада Шамильского района на территории Кумторкалинского района" Магомед Магомедов, ответчиком – администрация Кумторкалинского района.

Карточка дела обновлена 3 ноября, в ней опубликован текст апелляционного определения. Согласно тексту документа, в районный суд было подано административное исковое заявление к администрации района о признании незаконным решения об отказе в организации общественной экологической экспертизы проектной документации объекта размещения отходов.

Судья Кумторкалинского райсуда постановил вернуть истцу исковое заявление. Автор частной жалобы, поданной в Верховный суд Дагестана, попросил отменить определение Кумторкалинского районного суда "как незаконное и необоснованное".

"Проверив материалы административного дела, обсудив доводы частной жалобы, суд приходит к выводу о том, что определение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным", - говорится в апелляционном определении.

Верховный суд указал, что исковое заявление было составлено адвокатом и подписано лично административным истцом. "Следовательно, у суда первой инстанции отсутствовали основания для возвращения административного искового заявления по изложенным в обжалуемом определении мотивам. Судом первой инстанции в нарушение требований процессуального закона не установлены обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения настоящего дела, что ставит под сомнение соблюдение принципов законности и справедливости. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что оснований для возврата административного искового заявления не имелось", - заявил Верховный суд Дагестана.

Суд постановил удовлетворить частную жалобу, отменить определение Кумторкалинского районного суда и вернуть материалы административного дела в суд первой инстанции.

Напомним, 17 апреля жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе потребовали отменить строительство мусорного полигона. Они заявили, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

30 апреля жители Кумторкалинского района организовали около села Новая Урада акцию для туристов, чтобы привлечь внимание к проблеме строительства мусорного полигона рядом с заповедником и барханом Сарыкум. Сельчане также провели сход, требуя от чиновников подтвердить законность строительства полигона.

Против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум также высказывался и экоблогер Александр Сибирский. 23 апреля он записал видеообращение с призывом не допустить размещения полигона в этом месте. 11 мая туристка Елена Овсиенко провела одиночный пикет в Махачкале против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

11 августа глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

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