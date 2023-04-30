Дагестанские сельчане потребовали не допустить строительства мусорного полигона

30 апреля 2023, 19:23

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Жители Кумторкалинского района организовали акцию для туристов, чтобы привлечь внимание к проблеме строительства мусорного полигона рядом с заповедником. Сельчане также провели сход, требуя от чиновников подтвердить законность строительства, следует из опубликованных видео.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля жители села Новая Урада Кумторкалинского района провели акцию протеста, на которой потребовали отменить строительство мусорного полигона. По их мнению, его создание нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан был одним из мест съемки фильма "Белое солнце пустыни", информирует сайт MoiDagestan.

Сегодня, на маковом поле около села Новая Урада, рядом с барханом Сарыкум, местные жители организовали полевые столы для гостей и туристов, сообщило РИА "Дербент".

"Урадинцы хотят привлечь внимание к экологической угрозе окружающей местности из-за строящегося к полутора километрах мусорного полигона", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале агентства.

Жители Кумторкалинского района также провели сход, на котором выступили против строительства полигона, следует из видеозаписей, опубликованных сегодня в анонимном телеграм-канале "Дагестанские известия" и в телеграм-канале Расула Асада "Спросите у Расула".

"Они возмущены, что работы ведутся незаконно, нет экспертизы. На встречу с жителями пришли только полицейские. Никто из ответственных за это органов так и не пришёл", - говорится в обеих публикациях.

На кадрах видеороликов видны несколько десятков мужчин и женщин разного возраста, а также дети. Около места схода видны и несколько сотрудников полиции, в том числе полицейский с погонами подполковника.

На одном из видео немолодой мужчина эмоционально выступает перед собравшимися. "Где вы, депутаты? Вы что, администрации, главы, куда вы попрятались, как мыши?.. Нельзя так делать! Это беда, это катастрофа для всего народа! Я прошу вас: подключитесь… Сегодня не нужно бояться, сегодня поставлено на карту – быть или не быть нашему населению!" – говорит он.

На втором видео перед собравшимися выступает женщина. "Все удары принимает на себя эта маленькая – можно, я так выражусь? – кучка народа. Мы кучка сейчас здесь, маленькая кучка. Поэтому давайте создадим инициативную группу, придем в отдел полиции, спросим, какие есть документы [у строителей], придем в правительство, спросим", - говорит она в опубликованном фрагменте видео.

Напомним, экоблогер Александр Сибирский записал видеообращение с призывом не допустить размещения мусорного полигона около бархана Сарыкум. Пользователи соцсети поддержали его призыв и раскритиковали дагестанских чиновников за решение создать свалку рядом с заповедником.

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