Военные упрекнули Меликова за проект мусорного полигона у бархана Сарыкум

14 сентября 2023, 23:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новое видеообращение участников военной операции из Кумторкалинского района к главе Дагестана в связи со строительством у бархана Сарыкум мусорного полигона, поступило сегодня в "Кавказский узел". Они упрекнули главу республики, что он допустил реализацию такого проекта.

Как писал "Кавказский узел", от участников специальной военной операции (СВО) на Украине из числа жителей Дагестана периодически звучат обращения к главе республики Сергею Меликову. Военнослужащие, находясь в зоне боевых действий, записывают видеообращения, в которых просят решить различные социальные проблемы в их родных населенных пунктах. Так, 29 августа участники СВО обратились к Меликову из-за мусорного полигона около бархана Сарыкум.

Новое видео с обращением участников военной операции на Украине к главе Дагестана Сергею Меликову, по поводу строительства мусорного полигона близ бархана Сарыкум поступило сегодня в Telegram-канал "Кавказского узла".

На видеозаписи стоят трое людей в военной форме, у двух из них лица закрыты. Говорит один из людей в военной форме. "Хотели бы обратиться к гаве Республики Дагестан. Уважаемый Сергей Алимович. Обращаемся к вам с тревогой в душе за нашу республику. С первых дней мы находимся в зоне специальной военной операции. Готовы отдать жизни и многие из нас ее отдали. Но как же нам воевать здесь, когда жизнь наших родных и близких и экологическое будущее нашей республики находится в опасности. И вы, будучи гарантом Конституции республики Дагестан, допустили факт строительства мусорного полигона, грубо говоря, огромной свалки, вблизи населенных пунктов Новая Урада, Темиргой, Учхен. Мы, уроженцы Кумторкалинского района, обращаемся к вам с просьбой остановить этот беспредел в Кумторкалинском районе и перенести строительство мусорного полигона в более отдаленное место относительно населенных пукнтов. Мы находимся на фронте для того, чтобы на нашей родине всегда был мир и наши родные и близкие были в безопасности. надеюсь, мы будем услышаны и все необходимые меры <будут> приняты", - заявили мужчина в военной форме на видеозаписи.

Подобные обращения из зоны военной операции на Украине власти берут на особый контроль, сказал ранее "Кавказскому узлу" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.На сообщения из зоны СВО быстрее и внимательней реагируют. Но это превратилось в распространенную практику, обращаются из зоны СВО к дагестанским и российским властям по самым разным вопросам: мусор, земельные участки, детсады, вопросы жилья. Ко всем бытовым вопросам, которые не решаются на местном уровне, с помощью таких обращений пытаются привлечь внимание. Иногда, в зависимости от характера обращения, на него быстро реагируют", - отметил он.

10 сентября было опубликовано видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, которое записали из зоны проведения специальной военной операции бойцы из числа жителей села Рубас Дербентского района. Они попросили построить детсад в их селе.

23 августа было опубликовано видеообращение вооруженных участников военной операции к президенту России Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой взять на контроль расследование дела тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова, обвиняемого в нападении на силовика. Ранее родственники и друзья Арсланбекова обращались к Путину с просьбой прекратить уголовное преследование тренера, а также расследовать обстоятельства, при которых он был избит силовиками. Чиновники и правоохранительные органы не отреагировали на обращения с просьбой прекратить уголовное дело в отношении тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова о нападении на силовика, рассказал сам Арсланбеков.

Тренер по ушу-саньда из Буйнакска Тимур Арсланбеков был задержан летом 2022 года. Он заявил, что подвергся избиениям со стороны силовиков, при этом сам стал обвиняемым в нападении на силовика. 20 мая родственники и друзья Арсланбекова записали видеообращение к президенту, в котором призвали прекратить уголовное преследование тренера.

10 августа участники военной операции из дагестанского села Куруш записали обращение к Владимиру Путину с жалобой на то, что границы нацпарка "Самурский" пролегают по землям жителей села Куруш, а местные власти не решают проблему. Вопрос с границей парка решается, а сельчанам никто не запрещает использовать земли для своих нужд, возразила в тот же день администрация Докузпаринского района.

"Кавказский узел" также писал, что 17 апреля жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста против строительства мусорного полигона. Они заявили, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 августа глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу.

7 сентября на фоне акции протеста местных жителей, которые выступают против строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум, прошла презентация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Силовики задержали восемь протестующих, сообщил председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал протесты провокацией, заявив, что за призывами не допустить строительства полигона стоят экономические интересы.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.