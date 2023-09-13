Дагестанские сельчане подтвердили актуальность обращения бойцов к Меликову по поводу детсада

13 сентября 2023, 20:45

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Обращение участников военной операции к главе Дагестана по поводу отсутствия детсада в селе Рубас обоснованно, так как проблема стоит остро, рассказали сельчане. Обращения бойцов власти берут на особый контроль, потому участники военной операции используют этот формат и для решения проблем своих семей, указал заместитель главного редактора "Черновика".

Как писал "Кавказский узел", видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову записали из зоны проведения специальной военной операции бойцы из числа жителей села Рубас Дербентского района. Они попросили построить детсад в их селе.

От участников специальной военной операции (СВО) на Украине из числа жителей Дагестана периодически звучат обращения к главе республики Сергею Меликову. Военнослужащие, находясь в зоне боевых действий, записывают видеообращения, в которых просят решить различные социальные проблемы в их родных населенных пунктах. Так, 29 августа участники СВО обратились к Меликову из-за мусорного полигона около бархана Сарыкум.

Жители села рассказали, что отсутствие детского сада создает проблемы. "Без детского сада очень трудно. Муж часто уезжает на заработки в другие села и города, мне надо работать в огороде или по дому. Приходится отводить двоих детей к бабушке", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Аминат.

Жителю села Юсупу также приходится часто оставлять детей у родственников. "Со школой проблем нет, у нас большая школа на 600 с лишним учеников, ее хватает. Проблема в отсутствии детского сада. Оставляем детей у родственников, иногда с ночевкой. В селе работы нет, люди занимаются, в основном, сельским хозяйством. Мужчины выезжают на заработки, много молодежи служат по контракту", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Начальник управления образования администрации Дербентского района Сона Гаджибекова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что детского сада в селе Рубас нет и сообщила, что власти ищут финансирование для его строительства. "Определен земельный участок для его строительства. Часто бывает проблема с земельным участком, он тут есть. Теперь нужно попасть в федеральную или республиканскую программу по строительству детсадов. Мы сами в этом заинтересованы, так как Рубас - одно из больших сел района. Детей дошкольного возраста в нем около 600. Рядом в селах нет достаточного количества детсадов, чтобы отвозить детей, или они перегружены", - сообщила Гаджибекова.

Рубас - село в Дербентском районе Дагестана. Расположено в 18 км к югу от Дербента, у федеральной трассы «Кавказ». Население - около 4 тысяч человек.

Подобные обращения из зоны военной операции на Украине власти берут на особый контроль, отметил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"На сообщения из зоны СВО быстрее и внимательней реагируют. Но это превратилось в распространенную практику, обращаются из зоны СВО к дагестанским и российским властям по самым разным вопросам: мусор, земельные участки, детсады, вопросы жилья. На все бытовые вопросы, которые не решаются на местном уровне, с помощью таких обращений пытаются привлечь внимание. Иногда, в зависимости от характера обращения, на него быстро реагируют. Обращение по детсаду в Рубасе авторы видео разослали по многим ресурсам. Считаю, они подняли вполне закономерный вопрос – из села много людей участвуют в СВО, но в Рубасе до сих пор нет элементарной социальной инфраструктуры", - считает Магомедов.

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