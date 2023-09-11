Участники СВО обратились к Меликову из-за проблемы с детсадом в селе Рубас

11 сентября 2023, 12:54

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Видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову записали из зоны проведения специальной военной операции бойцы из числа жителей села Рубас Дербентского района. Они попросили построить детсад в их селе.

Как сообщал "Кавказский узел", от участников специальной военной операции (СВО) на Украине из числа жителей Дагестана периодически звучат обращения к главе республики Сергею Меликову. Военнослужащие, находясь в зоне боевых действий, записывают видеообращения, в которых просят решить различные социальные проблемы в их родных населенных пунктах. Так, 29 августа участники СВО обратились к Меликову из-за мусорного полигона около бархана Сарыкум.

Трое участников СВО из числа жителей села Рубас записали видеообращение к Сергею Меликову, в котором пожаловались на проблему с детским садом в этом селе. Ролик опубликован 10 сентября в паблике "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

"Уважаемый Сергей Алимович! Обращаемся к вам, жители села Рубас Дербентского района Республики Дагестан. В нашем селе сложилась ключевая проблема – это отсутствие детского садика. Детей дошкольного возраста много, садика – нет. Приходится отправлять детей в садик другого населенного пункта", – сказал один из бойцов.

Большинству сельчан затруднительно отправлять детей в детсад в другое село, так как у них нет машин, добавил он. "Если есть такая возможность оказать содействие по постройке детского сада в нашем населенном пункте", – сказал военнослужащий.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 54 тысяч пользователей, на 11.50 мск 11 сентября набрал 82 отметки с реакцией пользователей и 16 комментариев. Большая часть их авторов поддержала участников военной операции.

На 11.50 мск на сайте главы и правительства Дагестана, а также в телеграм-канале Сергея Меликова нет комментариев относительно просьбы участников военной операции.

"Кавказский узел" также писал, что 10 сентября жители села Советское в Хасавюртовском районе во второй раз записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой на проблему со строительством школы. Они заявили, что после первого обращения от местных чиновников не последовало реакции, а Минтранс республики распространил недостоверные сведения.

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