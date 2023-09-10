Жители села Советское повторно обратились к Меликову

10 сентября 2023, 08:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После первого обращения жителей села Советское в Хасавюртовском районе к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой на проблему со строительством школы, от местных чиновников не последовало реакции, а Минтранс республики распространил недостоверные сведения, заявили сельчане в новом видеообращении к Меликову. Они попросили его взять на личный контроль проблему со школой.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 августа в соцсетях распространился ролик, на котором жители села Советское пожаловались, что ремонт в местной школе затянулся и дети вынуждены учится в здании детсада. 6 сентября сельчане записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой, чтобы он взял на личный контроль проблему с затянувшимся ремонтом школы.

После предыдущего обращения к Сергею Меликову глава Хасавюртовского района пообещал встретится с жителями села Советское, приехать в село и разъяснить им почему затянулось строительство школы, а также ответить на другие вопросы, которые интересуют сельчан, заявили местные жители в новом видеообращении к главе Дагестана.

"По сей день глава Хасавюртовского района не посетил наше селение, ограничившись к депутатам и жителям села явиться в администрацию района. Видимо посчитал, что наши люди не достойны такой чести", – заявили сельчане на кадрах ролика, опубликованного 9 августа в Instagram-паблике* tut.dagestan.

Ситуация со школой стала последней каплей, так как сельчане длительное время верили обещаниям чиновников, что они решат эту проблему. Жители села имеют право требовать от властей решения их проблем. Кроме того, Минстрой Дагестана опубликовал недостоверные сведения отметили авторы обращения.

Речь идет о публикации в телеграм-канале министерства от 7 сентября, в которой Минстрой Дагестана рапортовал, что в школе села Советское строительство школы продолжается, что объем финансирования проекта увеличен, и что в проект школы внесены пожелания сельчан.

"Все, что указано в статье – наглая ложь. Уважаемый Сергей Алимович! Жители Села Советское убедительно просят вас вмешаться в ситуацию, сложившуюся со строительством школы в нашем селе и помочь в решении данной проблемы", – зачитал один из присутствующих текст коллективного обращения.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписано около 1,7 млн пользователей, на 08.35 мск 10 сентября набрал 995 отметок "нравится" и 58 комментариев. Большая часть их авторов поддержала сельчан, а также раскритиковала чиновников.

Напомним, ранее первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц заявил, что в селе Советское будет построена школа на 200 ученических мест. "Общий объем средств, предусмотренных на строительство и проектирование указанного объекта, составляет 186 млн рублей", – сказано в публикации в телеграм-канале правительства Дагестана от 22 октября 2022 года. Там же указано, что школа будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.