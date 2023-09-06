Жители села Советское призвали Меликова решить проблему с местной школой

06 сентября 2023, 12:43

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Проект новой школы в селе Советское урезан, а ее строительство отложено, хотя дети вынуждены учиться в здании детсада в три смены, пожаловались сельчане в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову.

Как писал "Кавказский узел", в августе жители села Советское в Хасавюртовском районе заявили в соцсети, что занятия для школьников уже длительное время проходят в детсаду, так как здание школы находится в полуразрушенном состоянии. Сельчане пожаловались на невыполнение обещаний властей построить новую школу на месте аварийного здания.

Обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения, рассказали "Кавказскому узлу" жители села Советское. Администрация Хасавюртовского района сообщила, что строительство новой школы начато, однако не уточнила, успеют ли ее сдать в заявленные правительством Дагестана сроки.

Жители села Советское Хасавюртовского района обратились к главе Дагестана Сергею Меликову в связи с изменением проекта строительства школы, сообщает сегодня "Черновик". В 2022 году в селе должны были построить школу, был объявлен бюджет на строительство – 362 млн рублей. Но затем проект школы изменили, а строительство отложили, информирует издание в своем телеграм-канале.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором видны несколько десятков человек. Обращение от имени собравшихся к Меликову и правительству Дагестана озвучивает один из них.

"Обращаемся к вам с просьбой взять под свой контроль строительство новой школы в нашем селе… В 2022 году нам обещали построить новую школу, были выделены деньги из федерального бюджета и составлен проект. В августе 2022 года должно было начаться строительство школы с общим бюджетом 362 миллиона рублей. Но только в этом году нам стало известно, что изменили изначальный проект и отложили строительство школы. В новом проекте не будет спортзала, урезали площадь помещений, убрали скважину, а также газонное покрытие спортивной площадки", - заявили сельчане.

По данным правительства, на строительство выделено 186 миллионов 248 тысяч рублей, указали авторы обращения. "Почему правительство Дагестана решило сэкономить именно на наших детях? Наши дети уже четвертый год учатся в здании детского сада в три смены… Из-за нехватки помещений детям проводили уроки в столовой в местном медресе. Дети в течение трех лет возвращались домой в девять часов вечера", - пожаловались жители села.

Ранее первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц сообщил, что к концу 2023 года в селе Советское будет построена школа на 200 ученических мест. По его словам, она строится в рамках подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с потребностью и современными условиями обучения на 2021–2025 годы" госпрограммы "Развитие образования в РД" федерального проекта "Современная школа". "Общий объем средств, предусмотренных на строительство и проектирование указанного объекта, составляет 186 млн рублей", - сказано в публикации в телеграм-канале правительства Дагестана от 22 октября 2022 года. Там же отмечено, что ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен не в конце 2023, а в первом квартале 2024 года.

В школе сейчас учится более 260 детей, заявили сельчане. "А школу собираются построить на 200 учеников. По непонятным нам причинам в нашем селе нет никаких административных зданий [построенных] с начала 50-х годов. Мы в селе сами строим дороги, проводим воду, меняем трансформаторы, даже спортзал мы построили сами. В нашем селе более 35 лет не выдают участки для строительства домов. Нет в селе детского сада, хотя село остро нуждается в нем. И мы неоднократно обращались с этим вопросом, но почему-то на наши обращения районная администрация не обращает никакого внимания", - говорится в обращении.

Напомним, 8 июля на ветхое состояние местной школы пожаловались жители другого села в Хасавюртовском районе – села Октябрьское.. После этого Сергей Меликов поручил вице-премьеру Муслиму Телякавову и министру образования Яхье Бучаеву встретиться с сельчанами и решить их проблему. 18 июля сельчане рассказали, что, по словам чиновников, на ремонт школы нет денег.

Проблема с трехсменкой в школах Дагестана оставалась актуальной длительное время. 17 октября 2020 года стало известно, что правительство России одобрило финансирование создания новых мест в школах для ликвидации трехсменного обучения в Чечне, Дагестане и Ингушетии. На эти цели трем республикам Северного Кавказа, а также Бурятии было выделено 12 миллиардов рублей. 17 февраля власти Дагестана рапортовали о ликвидации трехсменки в школах.

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