Участники записи обращения в защиту Тимура Арсланбекова, стоп-кадр видео https://t.me/chernovik/58437

24 августа 2023, 06:41

Участники СВО выступили в защиту Тимура Арсланбекова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа бойцов, участвующих в специальной военной операции, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, в котором попросили  взять на контроль расследование дела тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова, обвиняемого в нападении на силовика в Дагестане. 

Как сообщал "Кавказский узел", тренер по ушу-саньда из Буйнакска Тимур Арсланбеков пожаловался на избиение силовиками. При этом он сам стал обвиняемым по делу о нападении на силовика. 20 мая родственники и друзья Тимура Арсланбекова записали видеообращение к президенту России, в котором потребовали принять меры и прекратить уголовное преследование тренера, который обвиняется в нападении на силовика, а также расследовать обстоятельства, при которых он был избит силовиками. На процессе по делу Арсланбекова защита добилась отвода судьи.

Тимур Арсланбеков был задержан летом 2022 года. Он завил, что подвергся избиениям со стороны силовиков. Судмедэксперт из Буйнакска Гаджи Магомедов приехал 28 июля в отдел силовой структуры для проведения судебно-медицинского освидетельствования задержанного. В присутствии следователя он осмотрел Арсланбекова, зафиксировал все имевшиеся на его теле повреждения. После этого судмедэксперт заявил о давлении силовиков на него.

Участники спецоперации попросили вмешаться в уголовное дело, возбужденного в отношении тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова. На кадрах видеообращения, опубликованном 23 августа в телеграм-канале издания "Черновик" , стоят около десяти  военнослужащих.

"Тимур беспричинно был избит ... Есть доказательства: свидетели и записи видеокамер. Но, несмотря на доказательства, наш брат преследуется", - заявил стоящий на переднем плане военный. "В отношении него сфабриковали уголовное дело", - заявил военнослужащий. "Просим взять под личный контроль происходящее вокруг этого дела", - сказал он.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пикетчица в Махачкале потребовала освободить задержанного брата", "Невольники из Дагестана усомнились в эффективности полиции", "Прокурор запросил для Омарова 10 лет колонии по делу об убийстве Кардашова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 августа 2023, 07:38

24 августа 2023, 05:43

24 августа 2023, 04:45

  • Участники онлайн-митинга в Калмыкии потребовали пересмотреть тарифы ЖКХ

    Власти должны учитывать доходы людей при согласовании тарифов, и расходы на ЖКХ не должны составлять более 8-10% от минимального прожиточного минимума, заявили участники онлайн-митинга в Элисте. Они также потребовали признать потерпевшими всех жителей города при расследовании уголовного дела о срыве водоснабжения. Кроме того, активисты предложили подать коллективный иск к энергосервису за повышенные тарифы на горячую воду и за перебои с горячей водой.

24 августа 2023, 03:46

  • Решение суда не помогло Бейдемирли добиться свидания с близкими в СИЗО

    Содержащемуся в Бакинском СИЗО-1 бывшему депутату парламента Азербайджана, предпринимателю Назиму Бейдемирли не дают встреч с членами его семьи, несмотря на решение суда об обеспечении права арестанта на свидания с близкими. Сам Бейдемирли считает, что преследуется за активную гражданскую позицию и поддержку им требований жителей села Союдлу о прекращении вредного воздействия на окружающую среду расположенного поблизости золотого рудника.

24 августа 2023, 02:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи