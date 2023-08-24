Участники СВО выступили в защиту Тимура Арсланбекова

24 августа 2023, 06:41

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Группа бойцов, участвующих в специальной военной операции, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, в котором попросили взять на контроль расследование дела тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова, обвиняемого в нападении на силовика в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", тренер по ушу-саньда из Буйнакска Тимур Арсланбеков пожаловался на избиение силовиками. При этом он сам стал обвиняемым по делу о нападении на силовика. 20 мая родственники и друзья Тимура Арсланбекова записали видеообращение к президенту России, в котором потребовали принять меры и прекратить уголовное преследование тренера, который обвиняется в нападении на силовика, а также расследовать обстоятельства, при которых он был избит силовиками. На процессе по делу Арсланбекова защита добилась отвода судьи.

Тимур Арсланбеков был задержан летом 2022 года. Он завил, что подвергся избиениям со стороны силовиков. Судмедэксперт из Буйнакска Гаджи Магомедов приехал 28 июля в отдел силовой структуры для проведения судебно-медицинского освидетельствования задержанного. В присутствии следователя он осмотрел Арсланбекова, зафиксировал все имевшиеся на его теле повреждения. После этого судмедэксперт заявил о давлении силовиков на него.

Участники спецоперации попросили вмешаться в уголовное дело, возбужденного в отношении тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова. На кадрах видеообращения, опубликованном 23 августа в телеграм-канале издания "Черновик" , стоят около десяти военнослужащих.

"Тимур беспричинно был избит ... Есть доказательства: свидетели и записи видеокамер. Но, несмотря на доказательства, наш брат преследуется", - заявил стоящий на переднем плане военный. "В отношении него сфабриковали уголовное дело", - заявил военнослужащий. "Просим взять под личный контроль происходящее вокруг этого дела", - сказал он.

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