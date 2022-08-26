Судмедэксперт из Буйнакска заявил о давлении силовиков

26 августа 2022, 12:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители силовых структур стали оказывать давление на судебно-медицинского эксперта Гаджи Магомедова, который не согласился закрыть глаза на побои на теле задержанного и внес их в отчет. После этого силовики стали приходить с проверками домой, останавливать его машину, рассказал Гаджи Магомедов "Кавказскому узлу".

Судмедэксперт из Буйнакска Гаджи Магомедов приехал 28 июля в отдел <силовой структуры> для проведения судебно-медицинского освидетельствования задержанного Тимура Арсланбекова. В присутствии следователя он осмотрел задержанного, зафиксировал все имевшиеся на его теле повреждения. Задержанный рассказал судмедэксперту о происхождении повреждений. По словам Арсланбекова, его избили силовики, сообщил 22 августа "Черновик".

Судебно-медицинский эксперт Гаджи Магомедов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что им было проведено судебно-медицинское освидетельствование задержанного Арсланбекова. "В присутствии следователя я зафиксировал побои, и другие повреждения - множественные кровоподтеки, ссадины", - рассказал Магомедов.

По его словам, руководитель силовой структуры в высказал недовольство тем, что эксперт задокументировал травмы у заключенного. "Меня попросили не фиксировать факты побоев и повреждений, но я не пошел у них на поводу, и сделал все, как предусмотрено законом", - говорит судмедэксперт.

После этого, как рассказывает Гаджи Магомедов, началось его преследование со стороны силовиков. "Приходили несколько раз домой, якобы для проверки сейфа для хранения оружия, потом проверяли документы на газовый счетчик. Автомобиль стали постоянно останавливать под надуманными предлогами, составили протокол за непристегнутый ремень. Видно было, что идет прямое преследование", - сказал Магомедов.

Магомедов сообщил, что подготовил заявление о незаконных действиях руководства силовой структуры в управление Следкома по Дагестану , по его словам, оно будет направлено "в ближайшие дни".

Сотрудник МВД Дагестана на условиях анонимности заявил, что считает Магомедова честным сотрудником судебно-медицинской экспертизы, который не побоялся зафиксировать следы избиений.



"Часто эксперты «прислушиваются» к просьбам сотрудников полиции и следователей. Что отражается в результатах экспертизы. Данный случай можно назвать показательным, когда судмедэксперт открыто отказался не фиксировать заведомо явные побои. Недовольство со стороны <силовиков>, и последующий конфликт были очевидны", - отметил он.

По его словам, судмедэксперту нужно подать соответствующее заявление в МВД и прокуратуру, чтобы провести служебную проверку.

"Кавказский узел" также писал, что многодетный отец из Каякентского района Шамиль Бекболатов сообщил об избиении силовиками при задержании, в том числе его били камнем по голове, в результате пострадавший оказался в больнице. Бекболатов направил жалобу на действия силовиков в республиканские МВД и прокуратуру.

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