Дагестанец Шамиль Бекболатов пожаловался на избиение силовиками

24 августа 2022, 17:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Многодетный отец из Каякентского района Шамиль Бекболатов сообщил, что силовики избили его при задержании, в том числе били камнем по голове, в результате он оказался в больнице. Пострадавший направил жалобу на действия силовиков в республиканские МВД и прокуратуру.

Житель села Каякент Каякентского района Шамиль Бекболатов сообщил, что инцидент произошел 17 августа, когда он ехал на машине в село Новокаякент. Бекболатов рассказал, что не заметил приказ остановиться и поехал дальше, силовики последовали за ним. "Они ехали за мной без сирены. Поэтому я не сразу их заметил. Я понял, что они меня преследуют, начал ездить по разным улицам, потом остановился и начал убегать. Ну, я испугался. Не знал, почему меня преследуют. Потом меня догнали и начали избивать", – привело слова Бекболатова издание "Черновик".

Бекболатов сообщил, что трое силовиков, "ничего ему не предъявили" и "сразу начали бить по грудной клетке, по пояснице". "Затем двое из них держали меня за руки, а третий дважды ударил по голове камнем, который рядом на полу лежал. Таким окровавленным они меня повезли в [...] (называет отделение силовой структуры. – Прим. "Кавказского узла")", – приводятся его слова в публикации.

После этого силовики, со слов Бекболатова, отвезли его в ЦРБ для проверки на алкогольное опьянение, однако проходить освидетельствование Бекболатов отказался. По его cловам, несмотря на то, что у него была рана на голове, помощь в медучреждении ему не оказали. "Не зашили, не замазали ничем. В таком же виде снова отвезли в отделение", – указал Бекболатов.

Судмедэксперт при осмотре Бекболатова 22 августа указала, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также специалист указал и на другие повреждения, которые причинены "тупым твёрдым предметом", в результате чего причинён лёгкий вред здоровью. После случившегося Бекболатов, отец четырех детей, проходит лечение в больнице, отмечается в публикации.

Вместе с адвокатом Бекболатов направил заявление в управление МВД по Дагестану и прокуратуру Дагестана с просьбой провести проверку в отношении силовиков. "Они превысили свои должностные полномочия, наносили мне удары камнем по голове при задержании. Я сопротивления не оказывал. Прошу вашей немедленной реакции как министра МВД. У меня отбиты почки и рёбра", – процитировало издание обращение на имя главы МВД по Дагестану Абдурашида Магомедова.

Адвокат Бекболатова Владимир Кархалёв отметил, что сотрудники силовой структуры превысили свои полномочия. "Незаконное применение силы может расцениваться как превышение должностных полномочий и повлечь для сотрудника наказание по статье 286 УК РФ. Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет", – приводятся в публикации слова адвоката.

Бекболатов добавил, что у него хотят отобрать права "за вождение в нетрезвом состоянии", однако он утверждает, что был трезв. Его машину сотрудники полиции забрали, говорится в материале. В Telegram-канале издания опубликовано видео с места, где происходило задержание Бекболатова. На грунте заметны крупные запёкшиеся пятна крови.

17 августа Каякентский районный суд оштрафовал Бекболатова на две тысячи рублей за "неповиновение сотруднику полиции". В постановлении суда указано, что нарушитель "проигнорировал законные требование сотрудников полиции, то есть отказался предъявить документы и выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, на требования сотрудников полиции прекратить данное деяние не реагировал". Бекболатов вину признал, в содеянном раскаялся, ранее к административной ответственности не привлекался, обязался "впредь не совершать подобные правонарушения, просил назначить наказание в виде штрафа в минимальном размере", следует из постановления, размещенного на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Дагестане вынес приговор начальнику уголовного розыска в Буйнакском районе и трем оперуполномоченным, обвиненным в превышении полномочий и избиении задержанного. Двое полицейских получили по четыре года, двое других - по 3,5 года колонии общего режима.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.