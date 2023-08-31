Обращения в поддержку Арсланбекова оставлены без реакции

31 августа 2023, 18:24

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Чиновники и правоохранительные органы не отреагировали на обращения с просьбой прекратить уголовное дело в отношении тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова о нападении на силовика, рассказал сам Арсланбеков. Защита неоднократно обжаловала отказы расследовать избиение Арсланбекова силовиками, но так и не добилась возбуждения уголовного дела, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа было опубликовано видеообращение вооруженных участников военной операции к президенту России Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой взять на контроль расследование дела тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова, обвиняемого в нападении на силовика. Ранее родственники и друзья Арсланбекова обращались к Путину с просьбой прекратить уголовное преследование тренера, а также расследовать обстоятельства, при которых он был избит силовиками.

Тренер по ушу-саньда из Буйнакска Тимур Арсланбеков был задержан летом 2022 года. Он заявил, что подвергся избиениям со стороны силовиков, при этом сам стал обвиняемым в нападении на силовика. 20 мая родственники и друзья Арсланбекова записали видеообращение к президенту, в котором призвали прекратить уголовное преследование тренера.

Обращения участников СВО в защиту тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова, обвиняемого в нападении на силовика, остались без реакции. Среди них, по словам самого Арсланбекова, есть его знакомые и друзья.

"Да, были обращения, многие меня поддержали, среди них есть и мои знакомые, друзья, а также неравнодушные люди. Но никакой реакции не было. Ни со мной, ни с моим адвокатом никто не связывался после этих обращений. Были жалобы в прокуратуру, в Следком, и президенту РФ, но никакой реакции нет", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Арсланбекова Эльдар Темирханов, в свою очередь, рассказал, что дата следующего заседания по делу еще не назначена. "Дата заседания пока неизвестна. Дело о применение насилия в отношении сотрудников полиции, оно находится в суде, а что касается дела по части избиения Арсланбекова, то нам отказано в возбуждении уголовного дела. Мы неоднократно обжаловали, но в конечном итоге нам вновь отказали", - сказал он

Адвокат сообщил, что видеозаписи, которые доказывают невиновность Арсленбекова, были обнаружены при ознакомлении с материалами уголовного дела. "Мы их тщательно изучили, выделили все факты о том, что начальник полиции не был избит, погоны целы, форма целая", - рассказал он.

Свидетели защиты подробно рассказывали в ходе опросов о применении насилия в отношении Арсланбекова, отметил адвокат. "По нашему ходатайству они были допрошены следователем, но он получил показания, который были удобны следствию. Когда мы увидели их показания и показали свидетелям, то они сказали, что их ввели в заблуждение. Их так и не передопросили", - сообщил адвокат.

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