Восемь активистов задержаны на акции против строительства мусорного полигона у Сарыкума

07 сентября 2023, 20:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Презентация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами прошла на фоне акции протеста местных жителей, которые выступают против строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум. Силовики задержали восемь протестующих, сообщил председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал протесты провокацией, заявив, что за призывами не допустить строительства полигона стоят экономические интересы.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста против строительства мусорного полигона. Они заявили, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 августа глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу. Мобилизованные жители Дагестана записали в зоне проведения специальной военной операции видеообращение к главе республики Сергею Меликову с просьбой перенести строительство мусорного полигона из Кумторкалинского района в другое место.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

Администрация главы Дагестана отчиталась сегодня о презентации системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Дагестан, которая прошла в гостинице "Сарыкум". В ней приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, директор по технологиям компании "Российский экологический оператор" Олег Шияновский, руководство Минприроды Дагестана. На встречу были приглашены более 100 участников: эксперты, представители общественных организаций, СМИ и блогеры, сообщила администрация главы республики.

Перед презентацией около сотни жителей республики вышли на акцию протеста. Мужчины и женщины стояли с плакатами: "Мы против полигона", "Перенесите мусорный полигон", акция проходила при большом скоплении полиции, следует из видео, присланного в Telegram-бот "Кавказского узла".

Местные жители выступают против строительства полигона у бархана Сарыкум. "Я против полигона рядом с этим природным памятником. Стройте в другом месте", - заявил один из участников акции заместителю председателя правительства Дагестана Нариману Абдулмуталибову, который вышел к протестующим. Другой протестующий рассказал, что власти принимают решение без учета мнения местных жителей, однако Абдулмуталибов прервал его и быстро покинул активистов, что вызвало их возмущение.

Председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что силовики задержали восемь участников протестов. После проведенной презентации строящегося полигона по переработке мусора в гостинице "Сарыкум" с участием главы РД С.Меликова были задержаны восемь человек и доставлены в райотдел Кумторкалинского района", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что задержанные относятся к активистам, выступавшим против данного строительства.

В telegram-каналах администрации Кумторкалинского района и МВД Дагестана к 20.25 мск не содержится информации о задержании участников акции протеста.

Сергей Меликов назвал волнения местных жителей провокацией. "Ни маковому полю, ни Сары-Куму – природному памятнику федерального значения – ничто не угрожает! Если бы это было не так, мы бы никогда не прошли федеральную экологическую экспертизу. За призывами, которые транслируются в соцсетях, стоят люди, которые не развивать республику хотят, а незаконно получить и продать эти земельные участки, разделив прибыль. <...> Провокациям будет дана соответствующая правовая оценка. Прятаться за детей, женщин в социальных сетях и ставить при этом подножку тем, кто хочет создать в Дагестане нормальные условия для жизни людей, не нужно!" — приводятся его слова в Telegram-канале главы Дагестана.

Между тем власти на презентации постарались заверить собравшихся в безопасности мусорного полигона. Меликов заявил, что в Дагестане в год образуется около миллиона тонн твердых коммунальных отходов. Эти цифры растут с каждым годом, так как увеличивается количество жителей, а также объем используемой упаковки. "Принимаемые меры уже не могли изменить в корне ситуацию, которая грозила санитарному благополучию сотен тысяч людей", — отметил он.

Шияновский заявил, что возводимые полигоны в корне отличаются от привычных свалок. "Это не свалка, это высокотехнологичный безопасный объект. Он позволяет минимизировать влияние на почву и воздух, снижает риск возгораний. Это уникальный проект, которых по стране немного. Дагестан сейчас получает опыт реализации мировых практик", — прокомментировал он.

Напомним, помимо жителей Дагестана, против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум также высказывался и экоблогер Александр Сибирский. 23 апреля он записал видеообращение с призывом не допустить размещения полигона в этом месте. Также 11 мая туристка Елена Овсиенко провела одиночный пикет в Махачкале против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.