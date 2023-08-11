Жалоба участников СВО из Куруша возмутила чиновников

11 августа 2023, 09:04

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Границы нацпарка "Самурский" по-прежнему пролегают по землям жителей села Куруш, пожаловались в видеообращении к Владимиру Путину уроженцы села, участвующие в военной операции на Украине. Вопрос с границей парка решается, а сельчанам никто не запрещает использовать земли для своих нужд, возразила администрация Докузпаринского района.

Как писал "Кавказский узел", жители села Куруш Докузпаринского района могут беспрепятственно находиться на землях нацпарка "Самурский" и заниматься сельским хозяйством, сообщили в Минприроды Дагестана после жалоб сельчан. Жители в свою очередь отметили, что на встрече с чиновниками не получили ответы на вопросы о том, что сельчане не могут регистрировать недвижимость на территории, относящейся к нацпарку.

22 апреля жители села записали видеообращение к президенту с жалобой на то, что местные власти необоснованно передали нацпарку "Самурский" земли, на которых сельчане пасли скот. Животноводство является единственным доходом, подчеркнули авторы обращения. 25 апреля их односельчане, участвующие в военной операции на Украине, также записали видеообращение к Путину с жалобой на необоснованный отъем земель у сельчан. 26 апреля представители власти встретились с сельчанами, после чего районная администрация заявила о решении пересмотреть границы нацпарка с учетом пожеланий людей.

Видеообращение участников военной операции из села Куруш опубликовано 10 августа в телеграм-канале "Тут Дагестан". На кадрах видны шесть вооруженных экипированных бойцов, в углу видео стоит титр "10.08.2023 г.". Два бойца от имени собравшихся представляются военнослужащими из села Куруш, находящимися в зоне военной операции.

Авторы обращения подчеркнули, что это повторное их обращение. "Это обращение лично к президенту нашей страны… Работает клановая система: куда бы ни обращались, нет никакой реакции… Почему наши права попираются подобным образом? Эти земли принадлежат народу… Не допустим бесчестия и преступления на наших родовых землях", - заявил один из собравшихся. Уроженцы Куруша потребовали "снять границы национального парка с наших приусадебных сенокосных и пастбищных территорий".

На видеообращение отреагировала в тот же день администрация Докузпаринского района. Власти напомнили, что в апреле после встречи с жителями решили "заняться изучением вопроса и нахождения возможностей реорганизации границ нацпарка, с учетом пожеланий жителей".

"Юридически процедура долгая и займет некоторое время. И на этот раз жители негодуют, в очередной раз записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой, что местные власти необоснованно передали нацпарку земли, на которых они вели сельское хозяйство", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

Все жители, как и ранее, могут заниматься "животноводством, сельским хозяйством, другими видами деятельности без каких-либо запретов", заявили власти.

"Новых запретов или ограничений с созданием Национального парка для выпаса животных не имеется. Никто не захватывает земли и никому безвозмездно не отдается. Ни у кого из сельчан не отбираются дома и земли, как говорится в видеообращении. Ни о каких преступлениях и бесчестьях и речи не может идти. Для этого имеются органы правопорядка, сохраняющие и обеспечивающие безопасность и стабильность на территории муниципалитета. На сегодняшний день ни одного факта притеснения, ущемления или других запретов для ведения хозяйственной деятельности сельчан со стороны дирекции национального парка «Самурский» или иных структур не зафиксировано", - сообщила районная администрация.

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