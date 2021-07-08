Выступление муфтията продемонстрировало исключительный резонанс КТО в Нальчике

08 июля 2021, 21:58

Призыв муфтията Кабардино-Балкарии расследовать обстоятельства июльской спецоперации в Нальчике беспрецедентен, он свидетельствует о категорическом недоверии общества к версии силовиков и властям в целом, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля в Нальчике, а затем и в Баксане был введен режим контртеррористической операции. Силовики заявили, что при спецоперации убиты пять боевиков в Нальчике и в окрестностях селения Баксаненок. Режим КТО в тот же день был снят. По данным журналистки Надежды Кеворковой, все пятеро - Хасанби Хупсергенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов - перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой. 7 июля муфтият республики призвал объективно расследовать обстоятельства КТО в Нальчике, отметив "большую обеспокоенность в мусульманской умме".

Один из убитых во время спецоперации в Нальчике Хасанби Хупсергенов был осужден по делу о нападении на Нальчик в 2005 году и подвергся давлению силовиков, когда его жалобу коммуницировал ЕСПЧ, отметил адвокат "Правовой инициативы"* Рустам Мацев. В ноябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал 20 жалоб осужденных по делу о нападении на Нальчик, в том числе жалобу Хупсергенова. Осужденные жаловались на пытки, несправедливый суд, нарушение права на свободу и неприкосновенность. В декабре того же года Рустам Мацев сообщил, что силовики заставляют осужденных отказаться от исковых требований в ЕСПЧ.

Призыв муфтията Кабардино-Балкарии расследовать обстоятельства спецоперации - беспрецедентный случай, и такая позиция духовенства достойна поддержки, считает руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.

«На моей памяти это совершенно уникальный случай, когда муфтият призывает проводить объективное расследование обстоятельств КТО. Мы приветствуем этот призыв: он прозвучал очень однозначно и говорит о глубоком недоверии общества к версии силовиков. Муфтият показал, что эта ситуация их тоже волнует», - сказал Хатажуков корреспонденту «Кавказского узла».

Политическое руководство республики должно принять во внимание призыв муфтията, отметил он. «У определенной части общества муфтият пользуется авторитетом и доверием. Это обращение появилось не просто так и власти должны отреагировать на этот призыв. Все мы требуем объективного расследования и мы должны добиться этого. Если не добьемся - это скомпрометирует и нашу республику, и власти, и общество», - полагает правозащитник.

Отсутствие реакции властей на этот призыв послужит косвенным доказательством инсценировки КТО, добавил Хатажуков. «В каком-то смысле это будет доказательством инсценировки. Власти должны продемонстрировать, что политическое руководство республики защищает права граждан. Если они не предпримут шаги, чтобы объективно разобраться в этой ситуации, это негативно скажется на них в первую очередь», - заключил он.

Юрист "Кабардино-Балкарского правозащитного центра" Заур Шокуев также назвал выступление муфтията беспрецедентным, но находит его в некоторой степени вынужденным.

«Я не припомню, чтобы ДУМ проявляло ранее какую-либо позицию и открыто обращалось к властям с требованием объективного расследования. Но этот случай вызвал широкий общественный резонанс не только в мусульманской среде, но и в обществе в целом, поэтому отсутствие какой-либо реакции со стороны ДУМ было бы мягко говоря не понято обществом», - сказал он «Кавказскому узлу».

Версии силовиков не внушают обществу доверия, и это касается не только недавней КТО в Нальчике, отметил он. "Все их версии одинаковые: все так называемые боевики одинаково действуют и одинаково погибают. Это дает повод сомневаться в словах и версиях силовиков. Общество требует правды", - сказал Шокуев.

Журналист Надежда Кеворкова, рассказавшая о признаках инсценировки КТО в Нальчике, не верит в искренность республиканского муфтията. "В Кабардино-Балкарии особо рептильный муфтият, выдающийся в своей рептильности. Они инициировали преследования мусульман в начале 2000-х годов, потому что брат муфтия украл деньги, которые люди собирали на мечеть. Но это убийство так всколыхнуло всех, что муфтият испугался. А люди в Кабардино-Балкарии не верят ни одному слову власти, которая пытала людей", - сказала она "Кавказскому узлу".

Адвокат "Правовой инициативы"* Рустам Мацев также не помнит подобных призывов со стороны муфтията. "На моей памяти это первый случай, когда ДУМ Кабардино-Балкарии выступил с просьбой взять расследование под особый контроль. По сути выглядит как формальность, довольно обобщенная формулировка просьбы тщательно и добросовестно расследовать обстоятельства дела. Но вместе с тем это действительно показатель недоверия широких масс относительно официальной версии силовиков", - сказал он "Кавказскому узлу".

Называть доказательством инсценировки КТО отсутствие реакции властей на этот призыв Мацев считает "упрощенной трактовкой сложных обстоятельств". Он отметил, что есть достаточно других, более убедительных свидетельств в пользу этой версии.

"Косвенным доказательством инсценировки могут служить многочисленные свидетельства людей, которые сразу заявили о внезапной пропаже своих родных, близких и знакомых еще за день или два до этой спецоперации. Такими свидетельствами могут быть нехарактерные для боевых столкновений следы телесных повреждений. Все эти моменты должны насторожить добросовестного следователя, независимо от позиции родственников убитых", - подчеркнул он.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.