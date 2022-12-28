ФСБ нашла "украинский след" в перестрелке под Нальчиком

28 декабря 2022, 12:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Два человека в лесу около Нальчика отказались сдаться и были убиты в перестрелке, подтвердил сегодня Следственный комитет информацию источников. Убитые готовили теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб, заявила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря источники в силовых структурах сообщили, что утром 26 декабря в перестрелке на окраине Нальчика силовиками были убиты двое ранее судимых жителей Кабардино-Балкарии, подозреваемых в подготовке взрыва военкомата в Чегеме.

Информацию о перестрелке подтвердило сегодня управление СКР по Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, около 5 мск 26 декабря сотрудники УФСБ обнаружили в лесу около Нальчика двух вооруженных мужчин. "На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли по ним огонь из имевшегося при себе огнестрельного оружия. Ответным огнем двое нападавших были ликвидированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

С места перестрелки изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Уголовное дело расследуется по статьям о незаконном обороте оружия, взрывных устройств и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, отмечается в публикации.

ФСБ подтвердила, что убитые - ранее судимые граждане России. По версии ведомства, они были членами террористического сообщества, которое до 2021 года действовало в одной из колоний Кабардино-Балкарии, и "по заданию украинских спецслужб" готовили теракт в Чегеме. "После совершения преступления они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - цитирует сегодня сообщение спецслужбы "Интерфакс".

На месте боя обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы, пишет агентство.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.