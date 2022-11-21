Ножевая атака на полицейского стала первой в Чечне за 16 месяцев

21 ноября 2022, 12:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нападению на полицейского в Грозном, в результате которого был убит вооруженный ножом мужчина, предшествовал аналогичный инцидент в столице Чечни в июле 2021 года. С 2019 года в республике произошло не менее пяти нападений с холодным оружием на силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров сообщил, что сегодня в центре Грозного застрелен неизвестный, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД и пытавшийся скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, личность и мотивы нападавшего выясняются, добавил глава Чечни.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, нападение на силовика в Чечне стало первым за более чем 16 месяцев. Предыдущий аналогичный инцидент произошел в Грозном 9 июля 2021 года.

В тот день, по данным Следственного комитета, грозненец 1993 года рождения на въезде в столицу Чечни напал с ножом на полицейских, дежуривших на стационарном посту. После того, как предупредительные выстрелы не остановили нападавшего, силовики открыли огонь по нему. Мужчина был ранен и умер в больнице. Сотрудники полиции - четверо местных и шестеро приехавших в командировку из Брянской области - не пострадали.

Организованного подполья в Чечне уже нет, но руководству республики выгодно поддерживать статус неспокойного региона, чтобы получать дополнительное финансирование на борьбу с терроризмом, указали в связи с атакой на полицейских в июле 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Вооруженные инциденты вредят имиджу Кадырова, возразил тогда президент ассоциации ветеранов "Альфы" Сергей Гончаров.

Более ранняя ножевая атака на полицейских произошла в Грозном 28 декабря 2020 года. По версии силовиков, братья Тимурзиевы из Ингушетии напали с ножами на полицейских и были убиты. Погиб один сотрудник полиции, Магомед Джабраилов, еще один получил ранения. Ответственность за это нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Культура холодного оружия сформировалась на Северном Кавказе задолго до появления терроризма: холодное оружие там издавна воспринималось как семейная реликвия, пояснил коллекционер и эксперт по холодному оружию Востока Камил Хайдаков. "Семейная реликвия, которая переходила от деда к отцу, а от отца к сыну и так далее, во все поколения хранилась", - рассказал он в телесюжете РГВК "Дагестан" от 15 ноября 2014 года.

Два аналогичных инцидента произошли в Чечне в 2019 году. Так, 1 июля 2019 года при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе был убит полицейский. По данным окружного управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. Нападавшим был объявлен уроженец Ачхой-Мартана Зелимхан Мусаев. Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", но чеченские силовики объявили Мусаева наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков. По словам жителей Чечни, ранее власти к подобному объяснению не прибегали.

23 июня того же года нападение на полицейских произошло в Ленинском районе Грозного. Там двое силовиков получили ранения при нападении вооруженного ножом и охотничьим ружьем жителя Чечни Ахмеда Барзаева 1997 года рождения. Сам Барзаев был убит. "Исламское государство"* также объявило его своим боевиком.

В реальности "Исламское государство"* не имеет организационного отношения ко всем нападениям, сказал в январе 2020 года "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Но логика терроризма такова, что достаточно взять этот бренд и выразить согласие с идеей организации, чтобы распространять их «дело». Таким образом, не имея отношения к ИГ*, к её руководству, вполне можно использовать организацию как бренд", - рассказал кавказовед. По его словам, общая стилистика нападений на представителей государства с использованием ножей и других подручных предметов укладывается в рамки тенденций развития террористических организаций по всему миру.

После разгрома боевиков ИГ* в Сирии и Ираке приверженцы этой террористической организации перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств - ножей, топоров или автомобилей, рассказала в 2018 году "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" размещает в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.