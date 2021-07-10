Полицейские в Грозном застрелили напавшего на них с ножом мужчину

10 июля 2021, 20:45

В Грозном на сотрудников полиции было совершено вооружённое нападение с использованием холодного оружия. Нападавший был ранен из табельного оружия и доставлен в больницу, где позже умер, сообщил Следком.

По данным следственного управления СК РФ по Чечне, 9 июля примерно в 17.35 при въезде в Висаитовский район Грозного вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чечне, которые несли службу на стационарном посту. Полицейские применили табельное оружие.

Нападавший был ранен и доставлен в больницу, где скончался. Следствием установлена личность нападавшего - это житель города Грозного, 1993 года рождения. Сотрудники полиции не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СКР по Чечне.

На посту в момент нападения находились десять правоохранителей - четверо местных и шестеро приехавших в командировку из Брянской области, сообщает подробности инцидента РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина сначала напал с ножом на одного из полицейских. Силовику удалось увернуться от удара. После этого коллеги правоохранителя сделали предупредительные выстрелы, однако нападавшего это не остановило, и силовики открыли огонь по нему. Мужчина был ранен, после этого его госпитализировали.

Нападавший подошел к полицейским, достал нож из рюкзака и с криком: "Аллаху Акбар" попытался нанести им ранения, сообщил сегодня Telegram-канал "112".

Нападавшим оказался местный житель, чеченец Инаев Курейш, 1993 года рождения, информировал 9 июля Telegram-канал rozysk95.

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