Полицейские в Грозном. Стоп-кадр из видео на канале ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?v=rBL-u2jTFcQ

10 июля 2021, 20:45

Полицейские в Грозном застрелили напавшего на них с ножом мужчину

В Грозном на сотрудников полиции было совершено вооружённое нападение с использованием холодного оружия. Нападавший был ранен из табельного оружия и доставлен в больницу, где позже умер, сообщил Следком.

По данным следственного управления СК РФ по Чечне, 9 июля примерно в 17.35 при въезде в Висаитовский район Грозного вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чечне, которые несли службу на стационарном посту. Полицейские применили табельное оружие.

Нападавший был ранен и доставлен в больницу, где скончался. Следствием установлена личность нападавшего - это житель города Грозного, 1993 года рождения. Сотрудники полиции не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СКР по Чечне.

На посту в момент нападения находились десять правоохранителей - четверо местных и шестеро приехавших в командировку из Брянской области, сообщает подробности инцидента РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина сначала напал с ножом на одного из полицейских. Силовику удалось увернуться от удара. После этого коллеги правоохранителя сделали предупредительные выстрелы, однако нападавшего это не остановило, и силовики открыли огонь по нему. Мужчина был ранен, после этого его госпитализировали.

Нападавший подошел к полицейским, достал нож из рюкзака и с криком: "Аллаху Акбар" попытался нанести им ранения, сообщил сегодня Telegram-канал "112".

Нападавшим оказался местный житель, чеченец Инаев Курейш, 1993 года рождения, информировал 9 июля Telegram-канал rozysk95.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хроникеМатериалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Примечание:

"Убит подозреваемый в расстреле чеченского полицейского", "Фигуранты дела об убийстве полицейских в Астрахани остались под арестом", "Уроженцы Чечни и Дагестана заподозрены в нападении на астраханских полицейских".

Автор: "Кавказский узел"

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