Версия о боевике-наркомане впервые озвучена на фоне участившихся атак в Чечне

06 июля 2019, 01:41

Два нападения на полицейских от имени ИГ* произошли в Чечне в течение недели, в такой ситуации властям выгодно объяснить действия одного из нападавших наркоманией, считают опрошенные "Кавказским узлом жители республики и востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский. По данным Северо-Кавказского управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. По данным правоохранительных органов, убитый - уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. Мусаев был наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков, заявили на совещании у главы Чечни представители МВД.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Заявление ИГ* сделано ради пиара, инцидент вряд ли является терактом, предположили опрошенные "Кавказским узлом" бывшие силовики.

Версия о том, что напавший на силовиков Зелимхан Мусаев был наркоманом, привлекла внимание жителей Чечни, поскольку ранее власти к подобному объяснению не прибегали. «Обычно обходилось тем, что [убитых при нападении] объявляли поддавшимися на пропаганду террористов или сочувствовавшими террористам несостоявшимися боевиками», - сказал местный активист Идрис корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни прибегли к версии о наркомане, поскольку инцидент в Ачхой-Мартановском районе произошел всего через неделю после предыдущего нападения на силовиков, полагает местный активист Лечи.

«Понятно, что это серьезные имиджевые потери для руководства республики, которое неустанно трубит о том, что Чечня является самым безопасным регионом России. Власть делает ставку на привлечение туристов, а тут ЧП одно за другим. Оттого и реакция такая: мол, какой-то наркоман напал с ножом на сотрудника, непонятно зачем и почему», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Предыдущее нападение на полицейских в Чечне произошло 23 июня на улице Лорсанова в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". По данным МВД по Чечне, на полицейских напал житель республики Ахмед Барзаев, 1997 года рождения. ИГ* объявило убитого своим боевиком. После нападения в больницу были доставлены сотрудник МВД и боец Росгвардии. Дело расследуется по статье 317 УК России "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Версия о том, что нападение на пост в Чечне совершил наркоман, а не убежденный боевик ИГ*, может быть правдой, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" профессор Алексей Малашенко.

Нападения «одиноких волков» ИГ*, которые происходили в последние годы в ряде европейских стран, не вполне сопоставимы с нападениями в Чечне, полагает он. «Есть разница с ситуацией на Кавказе: «одинокие волки» в Европе находятся в иноверческом окружении, в отличие от [жителя Чечни]», - пояснил Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке приверженцы ИГ* перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств — ножей, топоров или автомобилей, поясняла ранее "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Властям Чечни выгодно объявить напавшего обычным наркоманом, а не идейным боевиком, считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Показать, что терроризма у нас уже нет, но есть какие-то наркоманы, которые время от времени совершают какие-то противоправные действия. Ведь если данное нападение ставить в один ряд с тем, что случилось в прошлом году в Шали и Грозном, то вроде как терроризм не побежден, и картина уже не столь красивая», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем Ярлыкапов не исключает, что приверженец ИГ* мог употреблять наркотики. «Известно, что террористы использовали наркотические средства для стимуляции. Ничего в этом необычного нет», - заявил он.

Востоковед полагает, тактика «одиноких волков» может иметь место и в Чечне. «Основной момент в том, что с ИГИЛ* их связывают не организационные или финансовые отношения, а общность идеологии. И "одинокий волк" не означает, что он совсем одинок - у него может быть своя локальная сеть, которая помогает ему, и оценивать их нужно как действующих от имени ИГИЛ*. Это пиар: вроде бы ИГ* уже нет на земле, но его сторонники остаются», - пояснил Ярлыкапов.

Как молодежь на Северном Кавказе попадает под влияние экстремистов и что нужно делать властям для противодействия радикализации, рассказывается на простых примерах в мультфильме "Выбор есть! Как предотвратить радикализацию на Северном Кавказе", созданном Центром анализа и предотвращения конфликтов.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.