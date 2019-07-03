Чеченские силовики назвали наркоманом убитого при нападении на полицейских

03 июля 2019, 13:04

Зелимхан Мусаев, убитый при нападении на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе, был наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков, заявили на совещании у главы Чечни представители МВД.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский, прикомандированный в Чечню из Кемеровской области. По данным Северо-Кавказского управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. МВД по Чечне 2 июля объявило, что на полицейских напал уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Заявление ИГ* сделано ради пиара, инцидент вряд ли является терактом, предположили опрошенные "Кавказским узлом" бывшие силовики.

Убитый 1 июля 26-летний Зелимхан Мусаев был наркоманом, заявил на совещании с участием Рамзана Кадырова глава МВД по Чечне Руслан Алханов. Репортаж с совещания был показан 2 июля в новостях телеканала «Грозный» и в тот же день размещен на YouTube-канале телекомпании. "Он бывший наркоман, он опознан. Мусаев Зелимхан", - сказал на совещании министр, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Руслан Алханов также озвучил версию МВД по Чечне о том, что произошло близ села Бамут. "Он (Мусаев) подошел к посту и поздоровался, а затем бросил гранату РГД в наружный пост, думая, что там кто-то есть, но там никого не оказалось. Подошедшему русскому [сотруднику полиции] он нанес удары ножом в бок и в горло, а потом те, кто были на посту, его застрелили. Он использовал штык-нож, этот нож был на месте [происшествия]", - сказал глава МВД.

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Авторы телесюжета ЧГТРК подчеркнули, что Мусаев ранее попадал в поле зрения полиции "по линии аптечной наркомании". Об этом же заявил в эфире ЧГТРК и начальник Ачхой-Мартановского РОВД Ибрагим Дадаев.

Он также уточнил, что Зелимхан Мусаев был женат на родственнице убитых в Сирии боевиков. "Год назад развелся с первой женой, и восемь месяцев назад женился на другой. Есть Балиев и Садулаев, уехавшие в Сирию в 2013 году, оба там убиты. Он женился на их двоюродной сестре", - пояснил Ибрагим Дадаев, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Нападение на полицейских в Ачхой-Мартановском районе стало третьим в республике с начала 2019 года. Предыдущий аналогичный инцидент произошел 23 июня в Грозном. Два силовика были ранены, нападавший убит. По данным полиции, убитый - Ахмед Барзаев, 1997 года рождения. ИГ* взяло на себя ответственность за нападение. Отец Барзаева и другие родственники публично прокляли его в эфире чеченского телевидения.

Напомним, что в октябре 2017 года жители Чечни сообщали о массовых задержаниях молодых людей, подозреваемых в употреблении наркотических и психотропных веществ, в ноябре того же года телеканал "Грозный" показал сюжет с осуждением жителей Чечни, участвовавших в вечеринке с "аптечными наркотиками" в Пятигорске. В феврале 2018 года силовики провели рейды по аптекам Грозного и Аргуна. Они искали запрещенные препараты, рассказали владельцы и работники аптек.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.